Konyaspor'dan 'Bayrak As' çağrısı!

Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Serkan Yapalı, Kayserispor mağlubiyetinin üzücü olduğunu belirtirken, tüm şehrin 22 Mayıs’ta oynanacak Trabzonspor finali için kenetlenmesi gerektiğini söyledi. Yapalı, “Bayrak As” çağrısıyla Konya’yı yeşil-beyaz renklere bürümek istediklerini vurgulayarak, kupayı şehre getireceklerine inandıklarını belirtti. Kupanın kendileri için önemli olduğunu ifade eden Yapalı, camiayı ‘Bayrak As’ kampanyasına davet etti ve şöyle konuştu.

“Antalya'da oynayacağımız Trabzonspor maçı için şehrin kenetlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu noktada şehrimizin önde gelen sivil toplum kuruluşları, camiamız, taraftarlarımız, bu takıma gönül veren şehrin tüm unsurlarını bayrak noktasında şehri donatması gerektiğini düşünüyorum. Şehrin bu noktada cuma gününe kadar bir hava yakalayıp inşallah cuma günü de galibiyetle birlikte kupayı şehrimize getirmeyi hedefliyoruz.

Herkesi bu noktada Konyaspor'u hareketlendirecek dinamiklerin başında bir bayrak olabilir. Bu bayrakla birlikte bir havaya girip takıma da etkili bir unsur olacağı kanaatindeyim. Herkesi bu noktada desteğe davet ediyorum. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Cuma günü de galibiyetle getirip kupayı şehrimize kazandırıp sezonu inşallah başarıyla tamamlayacağız”.