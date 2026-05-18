Kayseri-Konya maçının hakemi ilki yaşadı

Süper Lig'in son haftasında oynanan Kayserispor-Konyaspor karşılaşmasında görev alan FIFA kokartlı kadın hakem Melek Dakan, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig maçında görev yaptı. Kayserispor-Konyaspor karşılaşması, Türk futbolu adına özel anlardan birine sahne oldu. Melek Dakan, kariyerindeki ilk Süper Lig deneyimini bu mücadelede yaşadı. Ankara bölgesi hakemi olan 30 yaşındaki Dakan, karşılaşmada görev alarak Süper Lig’de maç yöneten kadın hakemler arasına adını yazdırdı. Melek Dakan, 86. dakikada Konyasporlu Riechedly Bazoer’i ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı bırakırken, genel performans olarak vasat bir görüntü vermesi de dikkatlerden kaçmadı.