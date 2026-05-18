İlhan Palut'tan flaş transfer açıklaması

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Kayserispor maçı sonrasında yeni sezon planlamalarıyla ilgili gelen soruya cevap verirken, “Şu an gündemimizin ilk maddesi kupa finali, transfer konusu son sırada” dedi. Kupa finali sonrasında yeni sezon için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Palut, “Çok fazla futbolcu almak yerine, az ve öz oyuncu transfer etmek istiyoruz. Bizi öne taşıyacak oyuncuların peşinde olacağız. Bunun takibi yönetimimiz ve ekibimle birlikte yapılıyor. Transfer tabi ki çok dinamik bir süreç. Hiç düşünmediğiniz bir oyuncu aranızdan ayrılabiliyor. Ya da düşünmediğimiz isim sözleşmesi gereği kalabiliyor. Onun için transferde bir sayı vermek istemiyorum. Takımı baştan sona değiştirebilecek bir rotasyon düşünmüyoruz. Şu an ilk gündem kupa finali, sonrasında yeni sezon planlamasına bakacağız” ifadelerine yer verdi.