Geçmişin İzleri 'Hafıza' sergisinde sanatseverlerle buluştu

Sergide; Prof. Dr. Hafize Melek Hidayetoğlu, Prof. Dr. Meral Akan, Prof. Dr. Zuhal Türktaş ve öğrencilerinin hazırladığı eserler yer aldı. Kültürel hafızayı yansıtan çalışmalar, geleneksel Türk sanatlarının estetik ve tarihî derinliğini gözler önüne serdi.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Hafize Melek Hidayetoğlu, kültürel mirasın korunmasının önemine dikkat çekerek, “Kültür birikimlerimizin ve değerlerimizin geleceğe taşınması büyük önem taşımaktadır. Yoğun emekle hazırlanan bu eserler toplumumuzun kültürel zenginliğinin göstergesidir. Bugün burada yer alan çalışmalar, değerlerimizi gelecek nesillere aktarma çabamızın bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.

Sergi ve eserler hakkında bilgi veren Prof. Dr. Meral Akan’ın destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür konuşmasının ardından Prof. Dr. Zuhal Türktaş ise “Geçmişten geleceğe kurulan en güçlü köprü geleneksel sanatların yaşatılmasıdır. Bu alandaki akademik çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ahmet Çalışır, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlham Enveroğlu, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler sergiyi gezerek eserleri yakından inceleme fırsatı buldu.

Geçmişin izlerini sanatla buluşturan “Hafıza” sergisi, 5 Haziran tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.