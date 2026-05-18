Konya'daki emekliler dikkat! Başkan Altay müjdeyi verdi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik kapsamında 31 ilçedeki emekli vatandaşlar için vefa yolculuğu hayata geçiriliyor.

Konya Modeli belediyecilik” kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki emekli vatandaşlara yönelik anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, Konya’nın hafızası olan emekliler için “Hatırdan Hatıraya Kültür Turları” projesini hayata geçirdiklerini duyurdu.

Konya'nın 31 ilçesinde yaşayan binlerce emekliyi tarihi ve doğal güzelliklerle buluşturacak olan vefa turları için 5 farklı seyahat rotası belirlendi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak; gönüllere dokunmayı ve kuşaklar arasında güçlü bağlar kurmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini kaydeden Başkan Altay,  sözlerine şu şekilde devam etti:

“Program kapsamında; Konya merkez ve ilçelerimizde yaşayan binlerce emekli hemşehrimizi şehrimizin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşturacağız. Bu buluşmalarla hem şehrimizin değerlerini birlikte keşfedecek hem de muhabbeti, dostluğu ve aidiyet duygusunu daha da güçlendireceğiz” 

Konya'nın 31 ilçesindeki tüm emekliler için Beyşehir-Seydişehir, Derebucak, Akşehir, Çatalhöyük ve şehir merkezi olmak üzere 5 ayrı rotada vefa yolculuğu hazırlandı.

Profesyonel rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek bu yolculuk emeklilerin sosyal yaşama katılımını artırarak kültürel bağlarını güçlendirecek.

bu anlamlı “Hatırdan Hatıraya Kültür Gezileri” programına başvurular “ailetoplum.konya.bel.tr” adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Projeye başvuran 31 ilçedeki emeklilere, Haziran ayının üçüncü haftası ile Temmuz ayının son haftası arasında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir turları düzenlenecek.

