Konya'ya da sıçrayan İBB iştirak şirketine operasyon!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli içinde Konya'nın da bulunduğu 6 ile operasyon düzenlendi.
Haberin Özeti
- • İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik, ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla 6 ilde operasyon düzenlendi.
- • Operasyonlarda, Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça dahil 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
- • Soruşturma, şirketin ihalelerinde mevzuata aykırı işlemler ve organize şekilde "ihaleye fesat karıştırma" tespitiyle başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB’ye bağlı Boğaziçi Yönetim A.Ş.'ye yönelik soruşturmada yeni bir operasyon dalgası.
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın iştirak firmalarından Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin ihalelerinde usulsüzlük yaptığı tespit edilmesi üzerine inceleme başlatıldı.
Yapılan incelemelerde, organize şekilde ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirildiği ve örgütsel faaliyet kapsamında "İhaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği saptandı.
İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı.
Çok sayıda adrese yapılan zincirleme operasyonlarda 57 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Sema Akça'nın da yer aldı.
Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri sürüyor.