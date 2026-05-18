Pazarcı: 19 Mayıs bütün dünyaya verilen bir mesaj

Yöntem Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkçe Öğretmeni Özgür Pazarcı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Özgür Pazarcı mesajının devamında Türk Gençliğinin ülkemizin bütün değerlerine sonsuza kadar sahip çıkacağını ifade ederek, “19 Mayıs, Türk Milletine olarak özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza, egemenliğimize yönelen tehditlere karşı her daim uyanık olmamızla birlikte, tazelenen bir genç tavrına bürünmeyi hatırlatır. İşte bu nedenle, 19 Mayıs’ın gençlere armağan edilmiş bir bayram olması da çok anlamlıdır. 1919’un 19 Mayıs’ında, vatanımızın işgal edildiği günde Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Milli Mücadele ateşini yaktığı tarihî bir gündür. Bugünün gençliğe armağan edilmesi de oldukça büyük bir önem taşıdığı gibi, bütün dünyaya verilen en önemli mesajdır. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak yaktıkları bağımsızlık ateşi bu topraklarda hiçbir zaman sönmedi ve sönmeyecektir. Türk gençliği de emanet edilen Cumhuriyetimize, kazanımlarına ve ülkemize sonsuza kadar sahip çıkacaktır.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Bütün ümidim gençliktedir’ diyerek özetlediği gibi, Gençlerimize; vatanın bağımsızlığını koruma, bilimi rehber edinme, cesaretli olma ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma sorumluluğu yüklemiştir. Yöntem Eğitim Kurumları olarak, Gençlerimizi Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarması ve ülkemize, egemenliğine sahip çıkması amacıyla eğitiyoruz. Bundan da mutluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta siz gençlerimiz olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz.” şeklinde konuştu.

