Bektaş: '19 Mayıs büyük bir milat'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konya Milletvekili Barış Bektaş 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Barış Bektaş mesajında, 19 Mayıs’ın gençlere armağan edilmiş bir bayram olmasının önemine vurgu yaparak, “Ülkemizde 107 yıl önce 19 Mayıs 1919'da yakılan meşalenin aydınlattığı ufuk, özgür, bağımsız, demokratik bir cumhuriyete dönüşmesi için Türk Milleti'nin kararlı duruşunu göstermiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Kurtuluş savaşımızı başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışıyla, atılan bu tarihi adım vatanı işgal edilmiş, savaşlarda yorgun düşmüş yoksul halkımızın kendi kaderini eline aldığı, ayağını bağlayan zincirleri kırdığı bir milattır.

Çünkü ulusumuzun kurtuluş süreçleri, o günden başlayarak, artık tümüyle, millet iradesi ve egemenliğine dayalı olarak gelişmiştir.

Yine 19 Mayıs 1919, milletimizin özgürleşme, çağdaşlaşma ve en ileri yaşam düzeyini hak etme mücadelesinin de filizlendiği gündür.

Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu büyük bayramda, gençliğimiz sonsuza kadar Cumhuriyetimize, kazanımlarına ve ülkemize sahip çıkacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta bize bu güzel ülkeyi emanet eden, başta Ulusal Kurtuluş Savaşımızın önderi Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, bütün kahramanlarımızı minnetle anarken, şehitlerimize de rahmet diliyorum.

Geleceğimizin emanetçileri ve mimarı gençlerimizin sonsuza kadar cumhuriyetimize ve değerlerine sahip çıkacağına ve demokrasiyle taçlandıracağına inancımız tamdır.

Bu duygularla Gençlerimizin ve ulusumuzun 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyorum”şeklinde konuştu.