  Kayserispor-Konyaspor maçında ilginç tesadüf!

  • Kayserispor, 17 Mayıs 2015'te Süper Lig'e yükseldiği gün, 11 yıl sonra yine 17 Mayıs'ta ligdeki son maçını oynayarak ilginç bir tesadüfe imza attı.
  • 2014-2015 sezonunda Süper Lig'e çıkan Kayserispor, ligden düşmesi kesinleşmesine rağmen son haftada Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.
  • Sarı-kırmızılı ekip, ligi 30 puanla tamamladı ve gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e geri dönmek için mücadele edecek.

17 Mayıs 2015 tarihinde şampiyonluk kupasını kaldırarak Süper Lig'e yükselen Kayserispor, aynı gün Süper Lig'deki son maçını oynadı. 2014 -2015 sezonunda 1. Lig'de mücadele eden Kayserispor, 17 Mayıs tarihinde oynadıkları Karşıyaka maçı sonrasında şampiyonluk kupasını kaldırarak Süper Lig'e yükselen Kayserispor, 11 yıl aradan sonra yine 17 Mayıs tarihinde Süper Lig'deki son maçını oynadı. Geçtiğimiz hafta ligden düşmesi kesinleşen Kayserispor, sezonun son haftasında ağırladığı Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ligi 30 puanla noktaladı.

Sarı-kırmızılılar; önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e çıkmak için mücadele verecek.

Kayserispor-Konyaspor maçı (2-1)
