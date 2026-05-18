Beşiktaş 41 yıl sonra o istatistiğe imza attı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu 60 puanla dördüncü sırada tamamladı. Ligde son 5 sezonda şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, bu sezonki en büyük hedefi olan Türkiye Kupası’na da ulaşamayınca taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamladı. Siyah-beyazlılar, 34 haftada 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu sezonu 60 puanla dördüncü sırada tamamladı. Rakip ağları 59 kez sarsan siyah-beyazlı takım, filelerinde ise 40 gole engel olamadı.

Sezona Solskjaer ile başladı

Siyah-beyazlılar, sezona Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başladı. Ancak Kartal, Avrupa kupalarına play-off turunda veda edince Solskjaer ile yollarını ayırdı. Solskjaer’in yerine de Sergen Yalçın göreve geldi. Beşiktaş, sezon başındaki bu değişikliğiyle son 5 sezonda 9 teknik adamla çalışılmış oldu. 2020-2021 sezonundaki şampiyonluğundan ardından görevi bırakan Sergen Yalçın’dan sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos, Giovanni van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer takımın başına geçti.

Tam 34 futbolcuyla yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta bu sezon kadroda da büyük bir değişim yaşandı. 19 oyuncu takıma katılırken, 34 futbolcuyla ise yollar ayrıldı. Ayrıca sezon öncesi Avusturya kampına katılan 35 oyuncudan ise 25'i de takımdan gönderildi. Kartal’da ayrıca bu sezon beklenmedik bir kadro dışı kararı da alındı. Siyah-beyazlı formayı 22 yıldır terleten Necip Uysal, alınan kararla kadro dışı kaldı. 35 yaşındaki futbolcu da bu kararın ardından sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

Avrupa macerası kısa sürdü

Beşiktaş, bu sezonki Avrupa macerasına Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndan başladı. Bu turda Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk ile eşleşen siyah-beyazlılar, iç sahada 4-2 ve deplasmanda da 2-0 kaybederek Konferans Ligi 3. Eleme Turu’ndan yoluna devam etti. İrlanda temsilcisi St Patrick’i 4-1 ve 3-2’lik skorlarla yenerek play-off turuna kalan Kara Kartal, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İsviçre ekibi Lozan’a evinde 1-0 kaybedince henüz ağustos ayında Avrupa defterini kapamış oldu.

41 yıl sonra büyük maç kazanamadı

Sergen Yalçın’ın takımı, sezonu 41 yıl sonra büyük maç kazanamadan tamamladı. Siyah beyazlılar, bu sezon oynadığı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarından sadece 2 puan çıkarabildi. Fenerbahçe ile oynadığı mücadeleleri 3-2 ve 1-0’lık skorlarla kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ile deplasmanda berabere kalıp, evinde 1-0 mağlup oldu. Ligin ilk yarısında Trabzon'da 3-3 berabere kaldığı Trabzonspor’a ise Kartal, sahasında 2-1 yenildi.

Türkiye Kupası hedefi gerçekleşmedi

Süper Lig’e erken havlu atan ve şampiyonluk umutlarını gelecek sezona bırakan Beşiktaş, hedef olarak Türkiye Kupası’nı belirlemişti. Kupayı alıp önümüzdeki sezon Avrupa Ligi’ne tek eleme oynayarak katılmayı planlayan siyah-beyazlılarda bu hedef de gerçekleşmedi.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan yarı final maçında Konyaspor’a son dakika penaltısıyla kaybeden Kara Kartal’da bu mağlubiyetle de bir kopma yaşandı.