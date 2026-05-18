1922 Akşehirspor adım adım 3. Lig'e

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) play-off heyecanı devam ediyor. 1922 Akşehirspor, üçüncü kademe maçında evinde Manavgat Belediyespor ile karşılaştı. Akşehirspor, kritik maçı geriden gelerek 2-1 kazandı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Akşehir’den gelen çok sayıda futbolsever tribünlerden takip etti. Konuk takım 45+3’te Burak Seres’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci devrede etkili olan 1922 Akşehirspor, 52. dakikada Sergen Çelik ve 58. dakikada Oğuzhan Bozkurt’un golleri ile 2-1 öne geçti. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve kırmızı-beyazlılar, müsabakadan 2-1 galip ayrılarak finale yükseldi. 1922 Akşehirspor, 22-23-24 Mayıs tarihlerinde oynanacak 3. Lig’e yükselme play-off finalinde mücadele etme hakkı kazandı. 1922 Akşehirspor, final maçını kazanması halinde yeni sezonda 3. Lig’de ter dökecek. Mücadelenin ardından teknik heyet ve oyuncular, galibiyet sevincini taraftarları ile birlikte kutladı.