Konya-Çin ticaretinde büyük buluşma

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, ÇİNSİAD ve iş dünyası temsilcileri, MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen “Anadolu Ekonomi Diplomasisi” programı kapsamında buluştu. Program kapsamında Konya’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Çin heyetinin ilk durağı MÜSİAD Konya Şubesi oldu. Başkan Osman Ulular ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyete, Konya’nın sanayi gücü, üretim kapasitesi, yatırım potansiyeli ve uluslararası iş birliği imkânları hakkında bilgiler verildi. Büyükelçi Jiang Xuebin, ÇİNSİAD Genel Başkanı Gao Xiaoming, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, yönetim kurulu üyeleri ve Çinli iş insanları Konya Valisi İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İbrahim Akın, Konya’nın üretim gücü, sanayi altyapısı ve dış ticaret kapasitesiyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Konya’nın uluslararası ekonomik ilişkilerinin gelişmesine büyük önem verdiklerini belirten Vali Akın, bu tür diplomatik ve ticari temasların şehir ekonomisine yeni fırsatlar kazandıracağını ifade etti.

Konya-Çin Ticareti Değerlendirildi

Heyet daha sonra Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’la buluştu. Konya’nın tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin uluslararası alanda daha etkin tanıtılması ile Çin pazarıyla geliştirilebilecek ticaret, yatırım ve turizm iş birlikleri değerlendirildi. Başkan Altay, Konya’nın yalnızca bir sanayi ve üretim şehri değil; aynı zamanda güçlü tarihi mirası, tarım potansiyeli ve lojistik avantajlarıyla uluslararası yatırımcılar açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Altay, Konya ile Çin arasında kurulacak ekonomik ve kültürel iş birliklerinin iki ülke arasındaki dostane ilişkilere katkı sağlayacağını vurguladı. AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ile gerçekleştirilen görüşmede ise Konya’nın üretim, ihracat ve yatırım vizyonuna katkı sağlayacak uluslararası ekonomik temaslar değerlendirildi.

Program kapsamında Çin’den gelen ticari heyet temsilcileri ile MÜSİAD Konya üyeleriyle de bir araya geldi. Gerçekleştirilen iş görüşmelerinde; ihracat, yatırım, tedarik süreçleri ve yeni pazar imkânları üzerine karşılıklı istişarede bulunuldu. Günün sonunda ise “Anadolu Ekonomi Diplomasisi Programı”, geniş katılımla MÜSİAD Konya Şubesi’nde gerçekleştirildi. Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini söyledi. Ulular, “Bugün burada bulunmamız yalnızca bir nezaket buluşması değil; aynı zamanda Konya ile Çin arasında ticaret, yatırım ve iş birliği imkanlarını daha yakından değerlendirmek adına önemli bir fırsattır. Karşılıklı güvene dayalı, dengeli ve sürdürülebilir iş birliklerinin hem Konya sanayisine hem de iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere katkı sunacağına inanıyoruz.” dedi.

Ortak yatırım alanları, teknoloji paylaşımı, üretim kapasitesinin geliştirilmesi, yeni pazarlara erişim ve ortak projeler konusunda önemli fırsatlar bulunduğunu ifade eden Başkan Ulular’ın ardından söz alan ÇİNSİAD Genel Başkanı Gao Xiaoming ise, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından MÜSİAD Konya Şube Başkanı Osman Ulular, Büyükelçi Jiang Xuebin’e günün anısına hediye takdim etti. Haber Merkezi

