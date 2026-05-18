  Konya'ya şehit ateşi düştü! Askeri törenle uğurlandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde görev yapan jandarma komutanı toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.

DHA
Haberin Özeti

  • Bolu'nun Mudurnu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol, dün sabah kalp krizi geçirmesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
  • Fenalaşarak hastaneye kaldırılan 3 yıllık komutan Varol, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Üsteğmen Varol için Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda askeri tören düzenlenerek, naaşı memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesine gönderildi.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 3 yıldır İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Üsteğmen Oğuzhan Varol, dün sabah saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 

Bolu Mudurnu'da görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu gencecik yaşta vefat eden Konyalı Üsteğmen Oğuzhan Varol, tüm Türkiye'yi derinden üzdü.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Varol, ilk müdahalenin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 

Hayatını kaybeden 27 yaşındaki İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol için Bolu İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde resmi askeri tören düzenlendi.

Tüm müdahalelere rağmen genç jandarma komutanı kurtarılamadı.

Genç komutanın Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında dualarla ve gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmak üzere araca taşındı.

 Hayatını kaybeden Üsteğmen Oğuzhan Varol için İl Jandarma Komutanlığı’nda askeri tören gerçekleştirildi. 

Genç yaşta kalbine yenik düşen jandarma komutanı Üsteğmen Oğuzhan Varol'un acı haberi, Konya'nın Beyşehir ilçesindeki baba ocağını yasa boğdu.

Törende Bolu Valisi Abdulaziz Aydın ile protokol üyeleri, Varol’un silah arkadaşları ile yakınları da yer aldı. 

Okunan duaların ardından Varol’un Türk bayrağına sarılı naaşı son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Konya’nın Beyşehir ilçesine gönderildi. 

