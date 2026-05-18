Karatay'da bayram öncesi hummalı çalışma

Karatay Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilaçlama çalışmalarını artırdı. Özellikle yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve diğer haşere türlerine karşı ekipler sahadaki çalışmalarına hız verdi. Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin tüm mahallelerinde düzenli ilaçlama faaliyetleri yapıyor. ULV cihazlı araçlarla yapılan uygulamalarda, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkilememek adına çalışmalar sabah erken saatlerde ve gece geç saatlerde yapılıyor.

İlaçlar Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylı

Bayram öncesinde kurban satış ve kesim alanları başta olmak üzere çöp konteynerleri, parklar, yeşil alanlar ve haşere oluşumuna neden olabilecek noktalar titizlikle ilaçlanıyor. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığı onaylı, çevre dostu ve insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ilçe genelindeki parklar, çocuk oyun alanları ve yeşil alanlarda zararlı haşerelere karşı ilaçlama faaliyetlerine devam ediyor. Ağaçlarda oluşabilecek yaprak biti, mantar ve çeşitli zararlılara yönelik uygulamalarla hem çevre sağlığı korunuyor hem de vatandaşların yaz aylarında ortak kullanım alanlarından daha rahat faydalanmaları amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında; karasinek, sivrisinek ve diğer haşere türlerine karşı hava koşullarına bağlı olarak ilaçlama çalışmalarını sürdürecek.

Ekipler 7/24 İş Başında

Karatay Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uçkunla mücadele çalışmaları, ilçe genelinde 24 saat devam ediyor. Belediye ekipleri, günün her saatinde sahada aktif görev alarak gelen taleplere hızlı şekilde müdahale ediyor. Özveriyle sürdürülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde uçkun kaynaklı vatandaş taleplerinde gözle görülür bir azalma yaşandığı vurgulandı. Halk sağlığının korunmasına büyük önem veren Karatay Belediyesi, çevre sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken, vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalarına da aralıksız devam ediyor. Yetkililer, Kurban Bayramı süresince de ekiplerin sahada aktif olarak görev yapacağını ifade etti.