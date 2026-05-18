Başkan Atiker: Her şey Konyaspor için

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu

Haberin Özeti

  • Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, Kayserispor maçı sonrası sosyal medya hesabından genel bir sezon değerlendirmesi yaptı.
  • Başkan Atiker, açıklamasında futbolculara, teknik heyete, kulüp çalışanlarına ve altyapıya teşekkür etti.
  • Atiker, Konyaspor taraftarına, basın mensuplarına ve sponsorlara minnettar olduğunu belirterek birlik mesajı verdi.

Tümosan Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Ariker, Kayserispor maçının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sezonun genel bir değerlendirmesini yapan Atiker, paylaşımında şu ifadelere yer verdi, “Bir sezon boyunca formamızın ağırlığını yüreğinde hissederek mücadele eden futbolcularımıza, teknik heyetimize; kulübümüz için gece gündüz emek veren tüm çalışanlarımıza, altyapımıza ve futbol okullarımıza yürekten teşekkür ediyorum”.

“Bu arma için ter döken, umut olan, inanan herkese minnettarız. İyi günde sevincimizi büyüten, zor zamanlarda ise omuz omuza vererek kulübüne sahip çıkan Konyaspor taraftarı… Sizler bu camianın gücü, en kıymetli değerlerisiniz. Ayrıca kulübümüzün sesini kamuoyuna ulaştıran değerli basın mensuplarımıza ve desteğini her zaman hissettiğimiz sponsorlarımıza da teşekkür ediyorum. Konyaspor sadece bir futbol kulübü değil; bir şehrin umudu, inancı ve ortak sevdasıdır. Biz bu sevdaya gönül verenlerle birlikte, birlik ve beraberlik içinde hedeflerimize yürümeye devam edeceğiz. Allah'ın izniyle daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Teşekkürler Konya… Her şey Konyaspor için!”.

