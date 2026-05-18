Konya'da peş peşe sağanak! İşte 5 günlük korkutan rapor

Haftaya içimizi ısıtarak başlangıç yapan güneş, haftanın ortasında kendini bahar yağmurlarına bırakacak.

Meteorolojiden alınan hava tahmin verilerine göre, kentte önümüzdeki 5 günlük periyotta termometreler 22 dereceye kadar tırmanacak.

Konya'da görülen bahar yağmurları bu hafta da 3 gün etkili olacak gök gürültülü sağanak yağış dalgasıyla sürecek.

Konyalıların yağmura hazırlıklı olması ve şemsiyelerini yanından ayırmaması gerekiyor.

Meteoroloji, kent için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı:

18 Mayıs Pazartesi yeni haftanın ilk gününde kenti çok bulutlu bir hava karşılayacak. Konya'da, en düşük sıcaklık 10∘C beklenirken, en yüksek sıcaklık 21∘C'ye çıkacak. Nem oranı en düşük %30, en yüksek %90 arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzeyden 18 kilometre hız ile esecek.

19 Mayıs Salı günü parçalı bulutlu bir havanın etkili olması öngörülüyor. Termometreler 8∘C'den 21∘C'ye tırmanacak. Nem oranının ise en düşük %31, en yüksek %86 arasında seyretmesi öngörülüyor. Gün içinde etkisini gösterecek olan hafif poyraz, havayı bir nebze serinletecek.

20 Mayıs Çarşamba günü yağmur dalgasının başlangıcı yapılacak. Yağması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşın şemsiyeleriyle hazırlıklı olması ve ona göre giyinmesi gerekiyor. 12 dereceden 19 derece yükselen sıcaklık yağmuru da beraberinde getirecek Nem oranı en düşük %42, en yüksek %74 arasında değişirken, kuzeyden 14 km hızla hava akımı gelecek.

21 Mayıs Perşembe günü de sürecek olan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte kent genelinde termometreler en düşük 10, en yüksek 21 dereceyi gösterecek. Kente hafif karayel esintisi hakim olacak.

22 Mayıs Cuma, haftanın sonuna yaklaşırken gök gürültü sağanak yağışla kapanış yapılacak. Yükselen nem oranı cuma günü sağanak yağış olarak geri dönecek. Sıcaklıklar perşembe gününe yakın seyredecek. En düşük 9, en yüksek 22 derece olarak ölçülecek. Batıdan gelen 9 km hızındaki rüzgar, bahar esintisi yaratacak.