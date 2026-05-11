Konyalılar şemsiyelerinizi kapatmayın! İşte 5 günlük kritik rapor

Konya'da mayıs aynın ortalarına yaklaşırken termometreler yükselmeye başladı. 11-15 Mayıs tarihlerini kapsayan meteorolojinin raporuna göre gündüzleri 25 dereceyi bulan sıcaklıklar geceleri kendini serin bir havaya bırakacak. Gün içindeki bu ani sıcaklık değişimleri hastalığa davet çıkaracak.

Hafta boyunca sıcaklıklar yükselse de bahar yağmurları etkisini sürdürmeye devam edecek.



Meteoroloji, kent için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı:

11 Mayıs Pazartesi günü hava haftaya gök gürültülü sağanak yağışlı bir başlangıç yapacak. Konya'da, en düşük sıcaklık 9∘C beklenirken, en yüksek sıcaklık 24∘C'ye çıkacak. Nem oranı en düşük %30, en yüksek %85 arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın hızı saatte 14 km olacak.

12 Mayıs Salı haftanın en kritik günü olacak. Parçalı bulut beklenen günde gece termometreler 9∘C'yi gösterirken gün içinde etkili olacak güneş sıcaklığı termometreleri 25∘C'ye kadar tırmandırtacak. Gece ve gündüz arasındaki 16∘C'lik ani değişim vücut direncini kırarak hastalığa davet çıkaracak. Vatandaşın gün içerisindeki bu keskin değişimden etkilenmemesi için tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Nem oranının ise en düşük %30, en yüksek %88 arasında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın hızı saatte 13 km hızında esecek.

13 Mayıs Çarşamba parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. En düşük sıcaklık 10∘C'yi gösterirken en yüksek sıcaklık ise 25∘C olarak ölçülecek. Nem oranı en düşük %22, en yüksek %81 narasında değişirken, rüzgar saatte 15 km'ye çıkacak.

14 Mayıs Perşembe günü yağışlar geri dönecek. Gök gürültülü sağnak yağış beklenen günde 10∘C'den 24∘C'ye artış gözükecek. Nem oranının en düşük %27, en yüksek %79 olması bekleniyor. Rüzgarın hızı ise saatte 22 km'ye yükselerek kuvvetli lodos görülecek.

15 Mayıs Cuma, haftanın sonuna yaklaşırken hava, gök gürültü sağanak yağışla kapanış yapacak. Yükselen nem oranı cuma günü sağanak yağış olarak geri dönecek. Sıcaklıklarda düşüş yaşanarak en düşük 7∘C, en yüksek ile 19∘C olacak. Nem oranının ise en düşük %39, en yüksek %81 arasında seyredecek. Rüzgarın 14 km hızında esecek.