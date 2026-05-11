Arda Turan adını tarihe yazdırdı

Shakhtar Donetsk'i şampiyonluğa taşıyan Arda Turan, Türk teknik direktörlük tarihine geçti

Ukrayna ekibi Sahkhtar Donetsk'i şampiyonluğa taşıyan Arda Turan, Türk teknik direktörlük tarihinde unutulmaz bir başarıya imza attı. Ukrayna Premier Lig'in 27. Haftasında deplasmanda Poltava'yı 4-0 yenen Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala puanını 66'ya çıkararak 16. şampiyonluğuna ulaştı. Shakhtar Donetsk'in başına resmi olarak geçen yıl 1 Temmuz'da geçen Arda Turan, Murat Yakın'dan sonra Avrupa liglerinde birinci lig seviyesinde şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.

Genç teknik direktör, 2023-2024 sezonunda Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig'de de şampiyonluğa ulaşmıştı. 1 Temmuz 2025'te göreve gelen Arda Turan, Ukrayna ekibi ile çıktığı 48 maçta 30 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalde boy göstererek Avrupa kupalarında bu aşamaya ulaşan beşinci Türk teknik direktör de olmuştu. UEFA kulüp turnuvalarında bir Türk takımını yarı finale taşıyan diğer teknik direktörler ise Adnan Süvari, Mustafa Denizli, Fatih Terim ve Aykut Kocaman olarak kayıtlara geçmişti. Ayrıca 39 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa kupalarında bir yabancı kulübün başında yarı finale yükselen ilk Türk teknik direktör olarak tarihte yerini almıştı.