Sinacı: Gençleri desteklemek millî bir sorumluluktur

Vizyoner İş Adamları Derneği (VİAD) Genel Başkanı Atilla Sinacı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda gençliğin Türkiye’nin en büyük gücü olduğunu ifade etti. Sinacı, gençlere güçlü bir eğitim ve gelecek vizyonu sunulması gerektiğini belirterek, Sinacı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Millî Mücadele’nin Türk milletine bağımsız bir vatanın yanı sıra akla, bilime, üretime ve çağdaşlaşmaya dayalı bir gelecek hedefi bıraktığını kaydetti.

Hepimizin Ortak Hedef Olmalıdır

Sinacı 19 Mayıs’ın gençlere armağan edildiğini anımsatarak, “Gençlerimizin enerjisini, aklını, üretkenliğini ve hayallerini doğru bir vizyonla buluşturmak, Türkiye’nin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmek anlamına gelir. Bu nedenle gençlerimizi sadece kutlama mesajlarının konusu olarak görmek yeterli değildir. Onların eğitimden istihdama, teknolojiden girişimciliğe, kültürden sanata kadar her alanda güçlü şekilde desteklenmesi millî bir sorumluluktur. Eğitim sistemini ihmal etmek, bir nesli ihmal etmek demektir. Bir neslin potansiyelini yeterince değerlendirememek ise yalnızca bugünün değil, geleceğin de kaybı anlamına gelir. Sonuçta gençliği ihmal etmek, geleceği ihmal etmektir. Gençlerimizin sorgulayan, araştıran, üreten, dünyayı okuyabilen, millî ve manevi değerleriyle birlikte evrensel bilgiye açık bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak hedefi olmalıdır”dedi.

Gençlere Fırsat Alanları Açılmalı

İş dünyasının da bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğine dikkat çeken Sinacı, gençlere fırsat alanları açmanın, onları üretim ve istihdam süreçlerine daha güçlü şekilde dahil etmenin, girişimcilik kültürünü desteklemenin ve gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri ortamları çoğaltmanın Türkiye’nin kalkınma yolculuğu açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin güçlü geleceğinin nitelikli eğitim, liyakat, üretim, bilim, teknoloji ve gençlere duyulan güven üzerine kurulabileceğini vurgulayan Sinacı, mesajının sonunda, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor; gençlerimizin daha güçlü, daha özgür, daha üretken ve daha umutlu bir Türkiye’nin mimarları olacağına yürekten inanıyorum”şeklinde konuştu.