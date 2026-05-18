Yel: 19 Mayıs gençliğe emanet edilen gelecek

Yeniden Refah Partisi (YRP) Konya İl Başkanı Hasan Yel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Yel mesajında, “Bu ülke bu sorunları çözecek güce sahiptir” dedi. Yeniden Refah Partisi Konya İl Başkanı Hasan Yel, mesajında, “19 Mayıs 1919, milletimizin esarete boyun eğmediği, bağımsızlık ve hürriyet iradesini tüm dünyaya ilan ettiği kutlu bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı mücadele, yalnızca bir kurtuluş hareketi değil; aynı zamanda gençliğe emanet edilen büyük bir gelecek idealidir” dedi.

Yel, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi, “Elbette böyle bir tabloda gençlerimizin umutlu olmalarını beklemek kolay değildir. Fakat buradan bütün gençlerimize sesleniyoruz: Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bu ülke bu sorunları çözecek güce, bu millet bu ağır yıkımı aşacak iradeye sahiptir. Aziz milletimizin feraseti, inancı ve asil ruhu; ülkemizi adeta Ergenekon’dan çıkarır gibi yeniden ayağa kaldıracaktır”ifadelerini kullandı. Yel, mesajının sonunda merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın miras bıraktığı Milli Görüş anlayışına vurgu yaparak, “Biz inanıyoruz ki merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızdan bizlere miras kalan Milli Görüş anlayışıyla; adaletin hâkim olduğu, emeğin karşılığını bulduğu, liyakatin esas alındığı, gençlerin işsizliğe ve umutsuzluğa mahkûm edilmediği yeni bir Türkiye mutlaka kurulacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum”dedi.

