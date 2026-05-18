TEKNOSEL'de KTÜN rüzgarı: 7 ödül kazandı

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Selçuklu TEKNOSEL'de stant açan Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) yarışmanın yıldız katılımcılarından biri oldu. KTÜN kendi kategorisinde toplam 7 ödülün sahibi oldu.

Selçuklu Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen “Selçuklu Tekno-Sel Teknoloji ve Robot Yarışması 2026” sona erdi. Birçok projenin öne çıktığı yarışmada, Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) toplam 7 ödüle layık görüldü. KTÜN’e toplam 7 ödül kazandıran projeler şu şekilde sıralandı: “Özel Kategori” alanında, Mustafa Emre Durna’nın danışmanlığını yaptığı ve Umut Başev ile Cafer Karalı tarafından hazırlanan “NaviCore” isimli proje birinciliğe layık görüldü. 

Aynı kategoride, Ahmet Cihat Özbek’in danışmanlığında öğrenciler Ali Serhan Yılmaz ve Ali İhsan Özbek tarafından hazırlanan “Akıllı Atık Yönetimi ve Rota Optimizasyonu” projesi ikinci oldu. Kategorinin üçüncülük ödülü ise İrem İnegöl danışmanlığında Ahmet Can İnliceliler tarafından hazırlanan “biKavşak” isimli projeye verildi. Yine “Özel Kategori” alanında, Mehmet Melih Akçam’ın danışmanlığını yaptığı ve Esmanur Polattimur tarafından hazırlanan “Kon-Bis” projesi jüri özel ödülü alırken Meryem Derin danışmanlığında Muhammed Melih Geylani tarafından hazırlanan “Yapay Zekâ Destekli Tarımsal Bitki Sağlığı Sistemi” projesi ise oylamanın yıldızı oldu. Üniversiteler alanında yer alan bir diğer kategori olan “Serbest Proje” kategorisinde ise Mustafa Akgün’ün danışmanlığında öğrenciler Mert Hüseyin Çağlayan ve Beyza Akbaş tarafından hazırlanan “Göğe Bakan” projesi birinciliğe layık görülürken Ömer Uludağ danışmanlığında Doğa Suden Has tarafından hazırlanan “Kimyasal Dedektörlü Enkaz Arama ve Ön Keşif Robotu” isimli proje ise oylamanın yıldızı seçildi.

Rektör Çelik gençleri tebrik etti

Konuya ilişkin kısa bir değerlendirmede bulunan KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, bu tür yarışmaların gençlerin ufkunu genişletmesi ve başarılarının tescillenmesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.  Gençlerin azim, heyecan ve üretme kararlılığını gördükçe büyük gurur duyduğunu belirten Rektör Çelik, yarışmada derece elde eden öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik etti. Rektör Çelik ayrıca yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.
 

