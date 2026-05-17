TEKNOSEL 2026'da ödüller sahiplerini buldu

Selçuklu TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali’nde Serbest ve Özel kategorilerde toplam 120 takım, Gazze temalı yapay zeka film yarışmalarında 20 finalist takım, mBlock kodlama yarışmalarında 355 takım ve robot yarışmalarında 7 kategoride 567 takımın yer alarak teknoloji yolculuğunu sürdürdü.

Başkan Pekyatırmacı: “Cumhurbaşkanımızın gösterdiği Türkiye Yüzyılı hedefine inşallah biz bu gençlerimizle ulaşacağız”

Bu başarıların bir başlangıç olacağının altını çizerek sözlerine başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Biz burada bir tohum atıyor, bir temel atıyoruz. Bu attığımız tohumların meyvelerini inşallah hep birlikte önümüzdeki süreçte yiyeceğiz diyorum. Ama ödül alanların dışında bu yarışmaya katılan gençlerimiz, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz sakın ha üzülmesinler. Burada herkes birinci, herkes birincilik ödülüne layık. Tüm takımlarımızı, tüm ekiplerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Şükrediyorum çünkü Konyamızda ne yaparsak çok büyük ilgi görüyor. Özellikle gençlerimiz için yaptığımız her şeyin karşılığını kat kat fazlasıyla alıyoruz. Sporla, sanatla, kültürle, eğitim faaliyetleriyle ilgili olsun her yaptığımız çalışmanın karşılığını kat kat fazlasıyla alıyoruz. Gençlerimiz, ailelerimiz, eğitimcilerimiz, üniversitelerimiz, akademisyenlerimiz, kurumlarımız, ilgili herkes kendi alanında üzerine düşen görev neyse bunu iyi şekilde yerine getiriyor, gayret ediliyor. Bu manada TEKNOSEL hakikaten Anadolu'nun en büyük teknoloji festivali olarak büyük bir ödülü hak ediyor. Ben Konyamızdan her alanda çok önemli akademisyenleri çok önemli bilim adamlarını, çok önemli ilim adamlarını, sporcuları, sanatçıları yetiştireceğimize inanıyorum. Bu anlamda gençlerimize, gençlerimize ilgi gösteren ailelerimize güveniyorum, velilerimize güveniyorum, gençlerimizi yetiştiren idarecilerimize güveniyorum, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği Türkiye Yüzyılı hedefine inşallah biz bu gençlerimizle ulaşacağız. Onların elinde Türkiye yükselecek, Türkiyemizi her alanda ileriye taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz için her şeyi yapmaya hazırız”

Gençlere olan güvenini bir kez daha vurgulayan Başkan Pekyatırmacı: “Bugün burada ödül alan gençlerimiz ilkokul, ortaokul, lise, üniversite seviyesinde hepsi pırıl pırıl ve geleceğe dair bize çok büyük ümitler veriyorlar. Yeter ki biz onlara fırsat verelim. Yeter ki biz onların önünü açalım. İşte Bayraktar kolaylıkla ortaya çıkmadı. Uzun yılların mücadelesiyle ortaya çıktı ve bugün Türkiye'mizde savunma sanayinin öncüsü ve lideri olmakla kalmıyor bütün dünyaya savunma sanayi alanında üretebilen satış yapabilen devasa bir kuruma, devasa bir firmaya dönüşüyor. Ama Bayraktar bugünlere gelinceye kadar çok zorlukları yaşadı. Önünde çok engeller kondu, engelleri aşarak geldi, zorlukları aşarak geldi, mücadele ederek geldi. Bugün gençlerimizin önünde hiçbir engel yok. Gençlerimiz için her şeyi yapmaya hazırız. İl Jandarma Komutanımız aramızda bu TEKNOSEL programımızda çok büyük katkıları oldu kendisine özellikle teşekkür ediyorum ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Burada savunma sanayimizin geldiği noktayı tüm vatandaşlarımıza ekipleri gösterdiler. İl Emniyet Müdürlüğümüzün çok önemli katkıları oldu. Özellikle il emniyet müdürümüze şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. Savunma sanayinde, narkotikte, arama kurtarmada geldiğimiz noktayı burada tüm ziyaretçilerimize, vatandaşlarımıza gösterdiler. Bugün artık devletimizin tüm kurumları bir arada tüm kurumları iş birliği içerisinde. O yüzden gençlerimizin önünde hiçbir engel yok. Biz onlara fırsat verdiğimiz sürece yapamayacakları hiçbir şey yok. Sanayi Odası Başkanımız burada kendisine teşekkür ediyorum özellikle teknolojiye dayalı üretilen projelerde ben eminim ki sanayi odamız KOP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığımızla İnnoParkımızla birlikte buradaki projelerimize sahip çıkacaklar onlara destek verecekler. Üniversitelerimiz aynı şekilde işte burada tüm üniversitelerimizden gençlerimiz var. Değerli idarecilerimizin katkılarıyla bu çalışmaları yapıyorlar, yürütüyorlar. O yüzden artık Türkiye'de önümüzde hiçbir engel yok. Bütün engelleri kaldırıyoruz ve üreten, geleceğe yön veren gençlerimizi inşallah hep birlikte yetiştiriyoruz. Ben tekrar tüm yarışmacı ekiplerimizi, takımlarımızı, gençlerimizi, değerli hocalarımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Çok özverili bir şekilde bu müsabakalarda, yarışlarda çok titiz bir şekilde değerlendirmeleri yaptıkları ve bugün ödül töreninde gençlerimize bu fırsatı verdikleri için. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle çok önemli işbirlikleri yapıyoruz ve gençlerimize hakikaten çok önemli katkıları sunuyoruz. Bu anlamda TEKNOSEL yarışlarında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çok önemli katkıları var çok özverili, gayretli çabaları, çalışmaları var. Başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere tüm ekibine özellikle teşekkür ediyorum bu yarışmalarda sundukları katkılar ve gayretleri için.” şeklinde konuştu.

“Önümüzdeki günlerde Konya’da Girişimcilik Ofisi hayata geçecek”

Konya’da bir ilk olarak Girişimcilik Ofisi’nin hayata geçirileceğini duyuran Başkan Pekyatırmacı: “İnşallah önümüzdeki günlerde İnnoPark'ımızla Konyamızda ilk defa girişimcilik ofisini hayata geçiriyoruz. Buradan onun da müjdesini vermiş olalım. Gençlerimiz artık ürettikleri projeleri girişimcilik ofisinde katma değerli bir ürüne dönüştürebilecek fırsatı da yakalamış olacaklar. Tüm üniversite, ortaokul, lise seviyesindeki gençlerimize inşallah girişimcilik ofisinde sürekli destek olacağız. Bu manada İnnoPark Genel Müdürümüze şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. KOP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığımız zaten her alanda katkı sunuyor. Hem üretimle ilgili hem istihdamla ilgili tarımsal alanda, hayvancılık üretiminde, sanayi üretiminde, belediyecilik hizmetlerinde, sosyal faaliyetlerde çok geniş kapsamlı alanlarda çalışmalar üretiyor. Burada TEKNOSEL yarışmalarında KOP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığımızın çok önemli katkıları var. Yine ben inanıyorum ki buradaki projelerden burada ödül alsın almasın hiç önemli değil. Projelerin hepsi elimizin altında. Hepsi kitapçığın içerisinde ve projelerin hepsi merceğin altında. KOP Bölge Kalkınma İdare Başkanlığımız da az önce başkanımız da ifade etti. İnşallah bu projelerden hayata geçebilecek, uygulanabilecek projelerin tamamıyla ilgili çalışma yapacaklar ve inşallah bu projelerden bu yeni fikirlerden çok değerli ürünler ortaya çıkacak. Her alanda bunlardan istifade etmiş olacağız. Ben KOP Bölge Kalkınma İdare Başkanımız şahsında tüm ekibine özellikle teşekkür ediyorum. Bizlere sundukları katkılardan ötürü. Tekrar tüm ekiplerimizi gençlerimizi tebrik ediyorum takdir ediyorum. Alınan ödüller hayırlı olsun diyorum. Projelerimiz bir kitapçık halinde her yıl olduğu gibi bu yılda inşallah yayınlanacak ve o kitapçıktan bizler de tüm sanayi ekibimizde akademi kuruluşlarımız da faydalanacaklar ve önümüzdeki yıllarda da inşallah TEKNOSEL’imizi daha yukarıya taşıyarak geliştirerek devam ettireceğiz.” Şeklinde konuştu.

KOP Bölge Kalkınma İdare Başkanı Karakoyunlu: “Gençlerimiz her yıl daha ileri seviyelere çıkıyorlar”

KOP Bölge Kalkınma İdare Başkanı Murat Karakoyunlu TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali’nin çok ciddi bir emeğin ürünü olduğuna dikkat çekerek: “ Başta Selçuklu Belediye Başkanımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Geçen sene yapmış olduğumuz çalışmada çok güzel etkinlikler vardı ama bu sene üstüne katmış gençler daha yeni işler yapmışlar. Daha da geliştirmişler projelerini. Biz geçen senede birkaç projeyi tespit etmiştik. Bu senede yine elimizde haznemiz dolu bir şekilde inşallah kurumlarımıza döneceğiz. Daha sonra o arkadaşlarımızla irtibat kuracağız. Sahada uygulayabileceğimiz halihazırda yabancı kaynaklı, yabancı menşeili ürünler olarak üretilmiş olan teknolojileri, ürünleri bölgemizde kullanmaya devam ediyorduk. Ama bundan sonra baktık ki bu gençler çok ileri gitmişler, devam ediyorlar. İnşallah onlardan birkaç projeyi de yerli ve milli teknolojik ürünler olarak bu gençlerimizin alın teri olarak yakaladık ve önümüzde uygulamaya devam edeceğiz. Ben bütün katılımcıları, bütün gençlerimizi tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç: “Teknolojinin kalbi Selçuklu’da attı”

Teknolojinin kalbinin altı gün boyunca Selçuklu’da attığını ifade eden Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç: “Öğrencilerimiz hem robotlarını kıyasaya yarıştırdılar hem de burada Selçuklu Kongre Merkezi'nde teknoloji zirvesi diyebileceğimiz projelerini jürimizin beğenisine sundular. Bu teknoloji festivalimizde emeği geçen tüm danışman öğretmenlerimize, ilçe milli eğitim müdürlüğü ekiplerimize, paydaş kurumlarımıza KOP, Bölge İdaresi Başkanlığımıza, İnnoPark'a, Selçuklu Belediyemize ve özellikle TEKNOSEL'in mimarı olan Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Koru: “Cumhurbaşkanımızın açtığı vizyonu evrensel bir niteliğe dönüştüren gençlerimizi tebrik ediyorum”

Çalışkan ve üretken gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Murat Koru: “Kıymetli Cumhurbaşkanımızın açmış olduğu vizyonu evrensel bir niteliğe dönüştüren elhamdülillah bu genç kardeşlerimizle beraber bizler de Konya'da Büyükşehir Belediyemizle, ilçe belediyelerimizle, üniversitelerimizle, akademi dünyamızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, merkezi idaremizin kuruluşlarıyla beraber halkta bu vizyonun bayrak taşıyıcısı olarak şehrimizi yönetmeye, idare etmeye talip oluyoruz yarışmalarda derece elde eden ve katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

Meram Kaymakamı ve Selçuklu Kaymakam Vekili Bayram Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Ersöz ve İnnoPark Genel Müdürü Ali Kahraman da öğrencilere ödüllerini takdim ederek projeleri ve başarıları sebebiyle onları tebrik ettiler ve organizasyonda emeği geçen kurumlara teşekkür ettiler.

TEKNOSEL 2026 Teknoloji Festivali Ödül Töreni’ne Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Kaymakamı ve Selçuklu Kaymakam Vekili Bayram Yılmaz, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu, Konya İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, İnnoPark Genel Müdürü Ali Kahraman, Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Humar Kahramanlı Örnek, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Selçuklu Belediye Meclis Üyesi Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, öğretmenler öğrenciler ve aileleri katıldı.