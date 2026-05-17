Beyşehir'de eller semaya şükür için açıldı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır ve Ak Parti Beyşehir İlçe Başkanı Kahraman Şanal, şükür duasında vatandaşlarla buluştu. Program hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Ak Parti İlçe başkanımız Kahraman Şanal ve Belediye Başkanımız Adil Bayındır, yönetim kurulu üyelerimiz, meclis üyelerimiz ilçemiz mahallelerinde şükür dualarına katıldılar.

Rahmet duayla, şükür paylaştıkça çoğalır... Bugün Sadıkhacı mahallemizdeydik, ayrıca Eylikler mahallemizde de eller semadaydı. Rabbimize, topraklarımıza sunduğu rahmet ve bereketli yağışlar için şükür dualarımızı hep birlikte gönderdik. Öğle Namaz sonrası hemşehrilerimizle selamlaşıp, kurulan şükür sofrasında ekmeğimizi bölüştük. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Sadıkhacı muhtarımız Nuh Kar ve emeği geçen tüm kıymetli Sadıkhacılı hemşehrilerime, teşekkür ediyoruz.

Ayrıca farklı mahallelerden gelen hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim birliğimizi daim, soframızı bereketli eylesin.”

