  Konyaspor'da sakat isimler finale yetişecek mi?

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan isimleri tedavileri devam ederken, teknik patron İlhan Palut son durumla ilgili bilgi verdi

Konyaspor’da gözler Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynanacak maça çevrilirken, sakat futbolcuların da maça yetiştirilmesi adına büyük çaba harcanıyor. Kayserispor maçı sonrasında konuya değinen yeşil-beyazlı ekibin Teknik Direktörü İlhan Palut, “Sakat ve tedavi olan oyuncularımız var Konya'da. Bir şekilde Trabzonspor finaline yetiştirmeye çalışıyoruz. Çok yük binen oyuncular var, onlar da hazırlıklarına devam edecekler. Durumları son dakika belli olacak oyuncularım var. Pazartesi (bugün) itibariyle cuma günü oynayacağımız kupa finaline hazırlanmaya başlayacağız. En güçlü ve kararlı bir biçimde final maçını oynayacağız” dedi. Bilindiği üzere Konyaspor’da Kramer ile birlikte Berkan Kutlu, Golçalves ve Uğurcan Yazğılı’nın sakatlığı bulunurken, Adama Nagalo ise apandisit ameliyatı olmuştu. 

