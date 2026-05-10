Bakan Kacır: Türkiye, bölgesinin en önemli üretim güçlerinden

Bakan Kacır, Terminal İstanbul x SSCI, İnovasyon ve Yatırım Forumu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon alanında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, girişimcilik ekosisteminin son yıllarda büyük bir gelişim gösterdiğini ifade etti.

Türkiye’nin ekosisteminden milyar dolar değerlemeyi aşan girişimler çıktığını vurgulayan Kacır, “Hedefimiz 2030 yılına gelindiğinde 100 bin teknoloji girişiminin bu topraklardan doğmasını sağlamak ve Turcorn’ların toplam değerinin 100 milyar doları yakalamasını mümkün kılmak.” dedi.

Kacır, Türkiye’nin teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarında birçok ülkeye kıyasla önemli bir konumda olduğunu belirterek, forum kapsamında kurulacak işbirlikleri ile oluşturulacak iletişim ağlarının, Türk teknoloji ve girişimcilik ekosistemi açısından hayırlı olmasını temenni etti.

Yıldan yıla güçlenen teknoparklarıyla, Ar-Ge tasarım merkezleriyle, girişim sermayesi fonlarıyla, melek yatırımcılarıyla ve girişimcileriyle yıldan yıla ölçek büyüten ve Türkiye’nin büyüme ve kalkınma yolculuğuna da çok kıymetli katkılar sunan bir girişimcilik ekosistemini hep birlikte inşa ettiklerini aktaran Kacır, “Geleceğe taşımak için de birlikte gayret gösteriyoruz.” diye konuştu.

Kacır, Türkiye’nin bölgesinin en önemli üretim güçlerinden biri olduğunu kaydederek, “Türkiye’nin toplam ihracatı 276 milyar dolar düzeyinde ve bunun yüzde 95’i sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türk sanayinin yıllık katma değeri de 250 milyar dolara yaklaştı. Bütün bu rakamlar aslında özellikle son 23 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan planlı sanayileşme adımlarının ve Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini güçlendirecek politikaların neticesinde elde edildi.” ifadelerini kullandı.