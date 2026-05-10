Hava sahası kullanımından rekor gelir

Türkiye'nin geçen yıl seyrüsefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından sağladığı tutar, yaklaşık 33 milyar lirayla rekor seviyeye çıktı.

Hava sahası kullanımından rekor gelir
AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam

Türkiye'nin geçen yıl hava seyrüsefer hizmetleri kapsamında hava sahasının kullanımından sağladığı tutar yaklaşık 33 milyar lirayla rekor seviyeyi gördü.

EUROCONTROL'e üye ülkeler, her mali yıl için söz konusu harcamalarını içeren "maliyet tabanı"nı hazırlıyor. Söz konusu taban, personel maliyetleri, diğer cari giderler, amortismanlar ve sermaye maliyetinden oluşuyor.

Hava seyrüsefer hizmetlerine yönelik maliyet tabanı üzerinden de hava sahası kullanıcıları ücretlendiriliyor. Bu maliyetler, Türkiye'ye ait hava seyrüsefer hizmetlerine ilişkin harcamaların geri ödeme tutarını teşkil ediyor.

Hizmet gelirleri yüzde 53 arttı

Türkiye tarafından sunulan seyrüsefer hizmetleri kapsamında, geçen yıl hava sahasının kullanımına ilişkin yaklaşık 33 milyar 55 milyon lirayla rekor gelir elde edildi. Böylece, 2024 yılında 21 milyar 586 milyon 803 lira olan söz konusu tutar, yüzde 53 artış kaydetti.

Böylece Türkiye, "milli maliyet tabanının büyüklüğü endeksi"ne göre EUROCONTROL üyesi 42 ülke içinde 6'ncı sırada yer alırken "hava sahasına talep" sıralamasında ikinci oldu.

Geçen yılın kasım ve aralık ayları ile bu yılın ocak ayında Avrupa hava sahasında en fazla birime hizmet veren ülke konumu sürdüren Türkiye, ilgili aylar bazında sistem içi hizmet birim sayısı rekorunu tazeledi.

EUROCONTROL üyelerinin bir önceki yıla kıyasla gözlemlenen hizmet birim sayısı büyüme oranı yüzde 5,5 olurken Türkiye'de bu oran yüzde 9,3'e ulaştı.

Türkiye'de hizmet birim sayısı geçen yıl sonunda yaklaşık 21,869 milyon oldu.

Türkiye, artan iç hat talebi, altyapısı ve insan kaynağı sayesinde rekor elde etti. Ülke, jeopolitik konumu ve doğu-batı aksındaki hava trafiği açısından koridor niteliğinde olması nedeniyle yüksek değerde hizmet birim sayısı kazandı.

AA

Bakmadan Geçme

Konyaspor evindeki seriyi kaybetti!
Konyaspor evindeki seriyi kaybetti!
Kafe Karatay ağı genişliyor
Kafe Karatay ağı genişliyor
Konyaspor yerini korudu
Konyaspor yerini korudu
Siyasilerin yüzükleri Konyalı ustanın elinden geçiyor
Siyasilerin yüzükleri Konyalı ustanın elinden geçiyor
Mayıs ayı Selçuklu'da sanat dolu geçecek
Mayıs ayı Selçuklu’da sanat dolu geçecek
Başkan Kavuş gençlerle bir araya geldi
Başkan Kavuş gençlerle bir araya geldi