Konya'ya yeni bir stadyum kazandırılıyor

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir’de yapımı devam eden Nasreddin Hoca Stadyumu yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek projede gelinen son durum hakkında açıklamalarda bulundu. İnceleme programına Akşehir Kaymakamı Mustafa Yiğit, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam ile il ve ilçe gençlik ve spor müdürleri de katıldı.

Stadyumda sürdürülen çalışmalar kapsamında sentetik çim saha dönüşümü, modern aydınlatma sistemleri, yürüyüş yolları ve tartan pist yapımı devam ediyor. İlçede spor altyapısını güçlendirmeyi hedefleyen yatırımın, özellikle gençler ve amatör spor kulüpleri açısından önemli katkılar sunması bekleniyor.

Akşehirspor İçin Büyük Kazanım

Milletvekili Orhan Erdem, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde ilerlediğini belirterek, “Nasreddin Hoca Stadyumu’nda devam eden sentetik saha dönüşümü, aydınlatma, yürüyüş yolları ve tartan pist çalışmalarını ilgili kurum temsilcilerimizle birlikte yerinde değerlendirdik. Çalışmalara geç başlanmasına rağmen kısa sürede önemli ilerleme kaydedildiğini görmek memnuniyet verici” dedi. Akşehirspor’un elde ettiği sportif başarıya da değinen Erdem, stadyum çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte takımın maçlarının bir bölümünü yeniden kendi sahasında oynayabileceğini ifade etti. Özellikle taraftar desteğinin takım için büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdem, yenilenen tesislerin Akşehirspor’a moral ve motivasyon sağlayacağını söyledi.

Haziran ayı sonunda tamamlanması planlanan proje ile birlikte ilçenin daha modern ve çok amaçlı bir spor alanına kavuşacağı belirtiliyor. Yeni yürüyüş yolları ve tartan pist sayesinde yalnızca futbol faaliyetleri değil, vatandaşların günlük spor aktiviteleri için de önemli bir yaşam alanı oluşturulacak. Açıklamasının sonunda Akşehirspor’un grubunda şampiyon olmasını da kutlayan Milletvekili Orhan Erdem, “Grubunda şampiyon olan Akşehirspor camiamıza ve tüm sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

İlçe sakinleri ise devam eden yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Akşehir’in spor alanındaki altyapısının daha güçlü hale geleceğini ve gençlerin spora yönlendirilmesinde önemli bir adım atılmış olacağını belirtiyor.