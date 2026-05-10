Selçuklu Belediyesporlu halterci Dünya üçüncüsü

Gençler Dünya Halter Şampiyonası Mısır’da yapıldı.

Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda milli formayla mücadele eden Selçuklu Belediyesporlu Selahattin Altın, Dünya üçüncüsü oldu. Mavi-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan paylaşımda, “Selahattin Altın, dünya üçüncüsü… Mısır’da düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formamızla mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü milli sporcumuz Selahattin Altın, +109 kilo koparma kategorisinde 170 kilo kaldırarak Dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Silkmede 205 kilo ile Dünya dördüncülüğü, toplamda ise 375 kilo ile Dünya dördüncülüğü elde eden sporcumuz bizlere büyük bir gurur yaşattı. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.