Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı! Yarı finalistler kim olacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan takımlar belli olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak. Ligde yarın oynayacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle…
19.45 Celta Vigo (İspanya)-Freiburg (Almanya) (0-3)
22.00 Nottingham Forest (İngiltere)-Porto (Portekiz) (1-1)
22.00 Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya) (3-1)
22.00 Real Betis (İspanya)-Braga (Portekiz) (1-1)