Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları yarın oynanacak
Haberin Özeti
- • UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalistler, yarın oynanacak çeyrek final rövanş maçlarının ardından belli olacak.
- • Teknik direktör Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, ilk maçı 3-0 kazandığı AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak.
- • Yarınki maç programında 19.45'te AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk ve 22.00'de üç farklı karşılaşma daha yer alıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan ekipler belli olacak. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Yarın oynanacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle…
19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-3)
22.00 AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya) (0-3)
22.00 Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere) (0-3)
22.00 Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya) (0-2)