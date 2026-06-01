Altın haftaya düşüşle başladı! 1 Haziran Pazartesi günü Konya'da altın fiyatları
Vatandaşlar tarafından Konya'da altın fiyatlarının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte Konya'da güncel altın fiyatları...
1 Haziran 2026 Pazartesi günü, saat 09.00 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları:
Ata Cumhuriyet 46.200,00
22 Ayar Bilezik 6.479,00
18 Ayar Altın 5.428,00
14 Ayar Altın 4.410,00
Çeyrek Altın 11.350,00
Yarım Altın 22.700,00
Teklik Altın 44.950,00
Gremse Altın 111.000,00
Resat Altın 46.250,00
Hamit Altın 46.250,00
Gram Altın 6.740,00