13 yıllık adalet bekleyişi: Arif Dallı'nın babası bakanlığa seslendi

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar en üst seviyeye çıkarılmıştı. ‘Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı' kurularak ülke genelindeki 75 ilde bulunan 638 dosya ve 693 maktul için kapsamlı analiz süreci başlatıldı.

İzmir 49 dosya ve 51 maktul ile sıralamanın başında yerini aldı.

Aradan Geçen 13 Yıla Rağmen Fail Bulunamadı

İzmir'deki faili meçhul dosyalardan biri de Arif Dallı'nın dosyası oldu.

2013 yılında yılbaşı kutlamalarında havai fişek gösterisini izlmek isteyen Arif Dallı, Bornova'nın Mevlana Mahallesi'ndeki evinin çatısında başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı.

Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Dallı, 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Aradan geçen 13 yıla rağmen Arif'i hayattan koparan fail ya da failler bulunamadı.

Olay gününü anlatan Arif'in babası Şerafettin Dallı, oğlunun katillinin aradan geçen yıllara rağmen hala bulunamadığını şu sözlerle aktardı:

"Yılbaşı gecesiydi ve kayınpederlerimizdeydik. Tüm akrabalar oradaydı. Sonra, 'Çatıya çıkıp havai fişekleri izleyelim' dediler. Ben evde namaz kılıyordum. Havai fişekler atılır atılmaz, 'Arif vuruldu' dediler. Hemen alıp hastaneye götürdüm. Arif'in vurulduğunu orada öğrendik. Olaydan 10 gün sonra da Arif'i kaybettik. 13 sene geçti hala katili bulunmadı"

"İnanıyorum ki Oğlumun Katili Bulunacak"

Son dönemde Gülistan Doku cinayeti başta olmak üzere faili meçhul cinayetlerin aydınlanmasına yönelik çalışmaların kendilerini de umutlandırdığını belirten Dallı, "Haberleri görünce aklıma hep oğlum geliyor. İnşallah Adalet Bakanımız benim oğlumun katilini de bulacak. İçimde öyle bir his var. Sürekli bu olayı kimin yaptığını düşünüyoruz. Herkes yıllardır bir şey söylüyor. Ancak kesin olan hiçbir şey yok. İnanıyorum ki oğlumun olayını da aydınlatacaklar. Lütfen bizim olayımızın da üstüne düşsünler" ifadelerine yer verdi.

Zor günler geçirdiklerini vurgulayan Dallı, şöyle devam etti: