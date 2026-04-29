Konyaspor kaptanından Kavuş'a ziyaret

Tümosan Konyaspor’un kaptanı Adil Demirbağ, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u makamında ziyaret ederek, forma hediye etti. Başkan Mustafa Kavuş, ziyareti resmi sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadelere yer verdi, “Konyaspor’umuzun kaptanı Adil Demirbağ’ı belediyemizde misafir ettik. Son haftalarda oynanan iyi oyun ve alınan değerli puanlar için tüm oyuncularımıza, teknik kadromuza ve yönetimimize Adil kardeşimiz vasıtasıyla teşekkürlerimizi ilettik. Çok değerli ziyareti ve yeşil-beyaz şanlı formamızı hediye etmesi dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum”.