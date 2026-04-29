Bu kez Konya değil!

Genellikle Konya bölgesinde oluşan obruklar bu kez Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana geldi. Ancak 9 gün önce oluşan 45 metre derinliğindeki obruğun çapı 35 metreden 60 metreye çıktı.

DHA
DHADemirören Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İskenderun ilçesi Karayılan Mahallesi'nde Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi inşaat çalışmalarının yürütüldüğü şantiye sahasında 20 Nisan günü 35 metre çapında, 45 metre derinliğinde obruk oluştu. 

İhbarla bölgeye jeofizik mühendisleri ve çeşitli kurumlardan yetkililer sevk edildi. Bölgede inceleme başlatıldı. Her geçen gün büyümeye devam eden obruğun çapı 25 metre daha genişleyerek 60 metreye ulaştı. 

İncelemede, yer altın suyundaki yükselme ve topraktaki genleşmenin durduğu belirlendi. 

Bu arada obruk, dronla havadan görüntülendi.

Bölgede incelemelerin devam ettiği, sahadaki olası risklere karşı zeminin röntgeninin çekildiği belirtildi.

DHA

