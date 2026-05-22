Ziraatçılardan özel öğrencilere anlamlı etkinlik

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği (TZYMB) Konya Şubesi, Engelliler Haftası dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Karatay Özel Eğitim Uygulama Okulu (II. Kademe) bünyesinde düzenlenen etkinlikte; protokol üyeleri, ziraat mühendisleri ve üniversite öğrencileri, özel eğitim alan çocuklarla bir araya gelerek fidan dikti, geleceğe umut yeşertti.

Etkinlikte toprakla buluşmanın ve dikim tekniklerini öğrenmenin heyecanını yaşayan özel öğrenciler keyifli anlar yaşadı. Okulun serasında açık alan sebze üretim kompleksi ve evcil hayvan kümeslerinin, çocukların doğayla bağ kurmasında üstlendiği önemli rol vurgulandı. Fidan dikiminin ardından çocuklara top, forma ve şapkalar hediye edilerek çeşitli ikramlar yapıldı.

Özel Öğrencilerin El Emeği Ürünleri Beğeni Topladı

Program kapsamında okulun gelişmiş eğitim altyapısını yansıtan; resim, el işi, ahşap, seramik ve teknoloji atölyeleri ile serası misafirlere gezdirildi. Özel öğrencilerin bu atölyelerde büyük bir titizlikle ürettiği el emeği göz nuru ürünler büyük beğeni topladı.

Sergilenen bu özel ürünlerin, 4 Haziran tarihinde [Sergi Alanı Adını Yazınız] bünyesinde düzenlenecek sergiyle satışa sunulacağı duyuruldu.

TZYMB Konya Şubesi yönetimi, etkinliğin hayata geçirilmesinde katkılarını esirgemeyen; fide desteği sağlayan Fidebank ve Duranlar Fide firmalarına, ikram sponsorluğunu üstlenen ve spor malzemelerini temin eden Sarayönü MYO öğretim elemanları ve öğrencileri ile şapka tedariki yapan ALP Tarım’a ve etkinlik sonrası öğle yemeği ikramında bulunan Birlik Üyesi Dr. Kazım Gür’e teşekkürlerini iletti.