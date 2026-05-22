Konya’da obruğu gökyüzünden anlattı

Sınavlara hazırlanan öğrencilere dijital kanallar aracılığıyla ulaşan Meral, 2007'de öğrencilerinden birinin Kızılırmak'ın Sivas'tan doğup neden Karadeniz'e aktığını sorması üzerine, coğrafyayla ilgili bazı konuları video çekerek anlatmaya başladı.

Öğrencilerin konuları daha iyi anlaması için kendisini geliştiren Meral, sınavlarda çıkabilecek konularla ilgili Türkiye ve dünyadaki önemli coğrafi konumlara giderek videolu dersler hazırladı.

İşlediği konuları öğrencilere ücretsiz olarak ulaştıran Meral, dijital mecralar üzerinden coğrafya alanında yararlanılan öğretmenlerden biri oldu.

Konya'da yer altı sularının kontrolsüz kullanımına ve bölgenin jeolojik yapısına bağlı olarak oluşan obrukları da öğrencilerine yerinde göstermek amacıyla hareket eden Meral, ülkedeki en büyük obruk oluşumlarından biri olan Kızören Obruğu'nu, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Pilotaj Bölümü'nün tahsis ettiği tek motorlu uçakla öğrencilerine gösterdi.

"Türkiye'nin en büyük obruklarından bir tanesini havadan görüntüleme şansı bulduk"

Meral, AA muhabirine, coğrafya dersinin öğrencilere videolar gösterilerek işlenmesinin daha faydalı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da bazı ülkeleri gezerek coğrafya dersleri anlattığını anımsatan Meral, "İlk başta Kızılırmak, Nevşehir, Çukurova gibi yerleri yerinde çekip sınıfta bunu çocuklara göstererek ders anlatmaya başladım. Teknolojinin gelişmesiyle beraber bunu video paylaşım platformuna taşıdık. Şimdi bu platform üzerinden coğrafya sınavına hazırlanan öğrencilere ücretsiz şekilde dersler veriyoruz." diye konuştu.

Meral, Konya'daki obrukları da öğrencilerine göstermek için bölgeye geldiğini, çok farklı bir deneyim yaşadığını vurguladı.

Konya'daki obruk oluşumunu, bindiği uçakla öğrencilerine havadan gösterdiğini anlatan Meral, "Son yıllarda yağışlar az olunca çiftçilerimiz yer altı sularını çok kullanmak zorunda kaldı. Bu nedenle yer altındaki mağaraların tavanları çöktü ve kocaman obruklar oluştu. Burada Türkiye'nin en büyük obruklarından bir tanesini havadan görüntüleme şansı bulduk. 'Düz arazide nasıl böyle bir çanak oluşur?' sorusunun cevabı, alttaki yapının çökmesiyle ilgili." ifadesini kullandı.

"Dijitali doğru yerde ve doğru zamanda kendi mesleğime adapte ettim"

Derste anlatılan konuları öğrencilerin görerek işlemesinin akılda kalma ihtimalini artırdığına dikkati çeken Meral, şöyle konuştu:

"'Konya'da Kızören Obruğu var.' demek var, bir de 'İşte bu obruk.' demek var. Bulutun yanından geçmek, yağmurun yağdığını hissetmek, o tarlaları yukarıdan görmek bambaşka bir deneyim. Ben de bu deneyimi çocuklara aktarmak istiyorum. Çocukların böyle bir imkanı olmayabilir, gelip göremeyebilir. Ama videonun, dijitalin katkılarıyla bunu insanlara yaşatmaya çalışıyoruz.

Mesleğimizle ilgili farklı bir şey yaptık. Öğretmenlere diyorum ki kendi branşınızla ilgili siz de düşünün hayal edin. Gayret ettikten sonra mutlaka başarıya ulaşırsınız. Edirne'den Hakkari'ye insanlar bizi izleyerek sınavlara hazırlanıyor. Dijitali doğru yerde ve doğru zamanda kendi mesleğime adapte ettim ve üstüne koymaya devam ediyorum. Bu da insanlar tarafından takdirle karşılanıyor."