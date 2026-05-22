Başkan Altay, Konya'da peş peşe müjdeleri duyurdu!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kurban Bayramı vesilesiyle Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarıyla bayramlaştı.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen programda konuşan Başkan Altay, Kurban Bayramı’nın hayırlar getirmesini temenni ederek, “Bu ailenin bir üyesi olmaktan her zaman büyük bir mutluluk ve onur duyduk.

Bu mübarek şehre hep birlikte hizmet ediyoruz. Konya, Tahir Hocamızın tabiriyle Belde-i Muhayyere. Dolayısıyla diğer şehirlerden ayrılan bir şehir ve bu şehrin en kutsal görevlerinden birini Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanları olarak bizler gerçekleştiriyoruz.

Doğumundan ölümüne kadar insanların yanındayız. Onlara hizmet edecek onlarca iş üretiyoruz. Sadece insanlara değil tüm canlılara hizmet ediyoruz” diye konuştu.

“ELHAMDÜLİLLAH BU YIL ÇOK BEREKETLİ BİR YIL GEÇİRİYORUZ”

Konya ne kadar sanayi, turizm, öğrenci şehri olsa da tarıma dayalı ekonomisinin hala devam ettiğini anımsatan Başkan Altay, “Elhamdülillah bu yıl çok bereketli bir yıl geçiriyoruz.

Özellikle su konusunda son 2 yıldır yaşadığımız sıkıntıları inşallah en azından önümüzdeki 2 yıl yaşamayacağız gibi görünüyor. Tarımsal sulamayla ilgili ama asıl bizim için önemli olan içme suyu ile ilgili konularda inşallah bu yıl bereketli, rahat bir dönem geçireceğiz. Onun için ne kadar hamd etsek azdır.

Rahmetin ve bereketin devamı için dua ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu bereket ve rahmet artarak devam eder” ifadelerini kullandı.

“SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİMİZİ KESİNTİSİZ DEVAM EDECEK”

Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu dönemde özellikle uluslararası temsilde önemli işler yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi bu yıl Avrupa Bisiklet Başkentiyiz. Bununla ilgili afişlerimiz ve çeşitli program organizasyonlarımız bundan sonra aratacak devam edecek. Özellikle 680 kilometreyi bulan bisiklet yoluyla açık ara Türkiye'de örnek işler yaptık ve bu ödüllendirilerek Avrupa Bisiklet Başkenti olmamız bu yıl için kararlaştırıldı. Ayrıca bundan sonraki 5 yıl boyunca Avrupa Bisiklet Başkenti olacak şehrin karar mekanizmasında da yer alıyoruz. Aynı anda İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Gençlik Başkenti seçildik ve bununla ilgili onlarca etkinliği inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Gençlik konusunda da zaten çok önemli işler yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta İbn Haldun Üniversitesi tarafından gençlikle ilgili yaptığımız işler ödüllendirildi.”

BU YAZ DÖNEMİ DE DOLU DOLU GEÇECEK

Bu yaz dönemini de en güzel şekilde geçirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bir taraftan ulaştırma konusunda devam eden işlerimizi takip ederken bir taraftan da yeni işlerin şehrimize kazandırılması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Darülmülk Projesi kapsamında merkezde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu konuda yeni müjdeler vermeye devam edeceğiz. Konya'nın 28 ilçesinde belediye başkanlarımızla yapmış olduğumuz toplantı kapsamında planladığımız işleri hayata geçirmek için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Ayrıca bugünlerde yine vatandaşımızla birlikte yaptığımız sosyal işler çok önemli etkiler oluşturdu. Özellikle ‘Balkonlar Bostan Olsun’ düşündüğümüzden çok büyük bir etki oluşturdu.

Çok yoğun bir talep var. Yine ilçelerimizde oluşturduğumuz kültür gezileri neredeyse açıldığı dakikada doldu.

Özellikle emekli vatandaşlarımız için yeni talepler oluştu. Siyer yarışmamızı yaptık.

İnşallah 100 çocuğumuzu ailesiyle birlikte umreye göndereceğiz ve ‘Vefa Umresi’ programı kapsamında inşallah önümüzdeki günlerde açıklayacağımız şekilde 60 yaş üzerindeki hiç kutsal topraklara gidememiş insanlarımızı ‘Vefa Umresiyle’ hem onların duasını alacağız hem de onların mübarek beldeleri ziyaret etme imkânına kavuşmalarını sağlamış olacağız” açıklamasını yaptı.

“SAVAŞIN BİR AN ÖNCE SONA ERMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ”

İsrail’in Gazze’de uyguladığı zulme dikkati çeken Başkan Altay, “Burada ülkemizde güzel işler olurken maalesef coğrafyamızda kan ve gözyaşı devam ediyor. Bölgemizde yaşanan savaşın etkilerini hepimiz artık hissediyoruz. Sadece ekonomiye değil, aslında sosyal hayatımıza, gündelik yaşantımıza da etkilerini görmeye başladık.

İnşallah savaşın bir an önce sona ermesini temenni ediyoruz ve geçtiğimiz günlerde maalesef katil İsrail rejimi uluslararası sularda Sumud Filosu’na yine müdahalede bulundu.

Bütün uluslararası kuralları ayaklar altına alan bu zulmü Konya'dan da kınadığımızı ifade ediyoruz. Gazze'de anlaşma yapılmasına rağmen hala insani yardımlar başta olmak üzere birçok söz verilen işin yerine getirilemediğini de görüyoruz.

Bayram öncesi oradaki kardeşlerimiz de sıkıntı çekiyorlar. Bayramda onları unutmayalım. Dualarımızdan eksik etmeyelim inşallah” dedi.

“ANTALYA’YA GİDEN TÜM TARAFTARLARIMIZA HAYIRLI YOLCULUKLAR DİLİYORUM”

Konya için önemli bir gün olduğuna da değinen Başkan Altay şöyle devam etti: “Konyaspor’umuz, bu akşam Trabzonspor'la önemli bir maç oynayacak Antalya'da. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye Kupası'nı bir kez kazanmıştık.

Bu yıl da finale yükseldik. İnşallah akşam Trabzon'u yenerek o kupayı Konya'ya getirmiş olacağız. Umarım ki keyifli bir dönüş olur. İnancımız tam, bundan sonra artık sahadaki oyuncularımızın mücadelesine kaldı. Umuyorum ki bayram öncesi Konyaspor'umuz şehrimize bir hediye getirecektir.

Kendilerine başarılar diliyoruz. Yola çıkan tüm taraftarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. İnşallah kazasız belasız büyük bir sevinçle mutlulukla şehrimize dönmelerini temenni ediyorum.”

“VATANDAŞIMIZIN BAYRAMI HUZUR İÇİNDE GEÇİRMESİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bayram hazırlıklarını titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyemiz ve KOSKİ 7 gün 24 saat çalışan bir kurum. İnşallah bayram süresince de hem Büyükşehir Belediyemiz hem ilçe belediyelerimiz hem KOSKİ'miz almış olduğumuz tedbirlerle vatandaşımızın bayramı huzur ve mutluluk içinde geçirmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu vesileyle bayramda tüm Konya tatil yaparken çalışan, Konya’ya hizmet aşkıyla mesaide bulunan tüm arkadaşlarıma da Konyalıların adına şimdiden teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun. Kesintisiz bir şekilde hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz. İnşallah nice bayramlarda birlikte olmak için dua ediyoruz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.