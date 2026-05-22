Konya üretimi araçlar tatbikata damga vurdu!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından olan Efes-2026 tatbikatı, İzmir’in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun katılımıyla tamamlandı. Konya’nın savunma sanayiindeki öncü ve ana yüklenici firmalarından Bera Holding’e bağlı MPG A.Ş., toplam 4 adet MPG 8x8 Zırhlı Kurtarıcı Araç ile tatbikata katılım sağladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan 8x8 Zırhlı Kurtarıcı Araç’lardan iki tanesi tatbikat istihkâm sürecinde aktif görev alırken, bir adet araç dost ve müttefik ülke Arnavutluk Ordusu askerlerine eğitim faaliyetinde kullanıldı. MPG koordinasyonunda tatbikata katılan dördüncü araç ise savunma sanayii sergi alanındaki MPG standında ziyaretçilerin incelemesine sunuldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geniş kapsamlı birleşik müşterek tatbikatlarından biri olan ve 16 - 21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Efes 2026’nın son günü, “Seçkin Gözlemci Günü” olarak icra edildi. Programa Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda üst düzey askeri ve sivil yetkili ile yabancı delegasyon temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sergi alanındaki ziyaretleri kapsamında MPG standını da ziyaret ederek MPG Genel Müdürü ve Bera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Alver’den 8x8 Zırhlı Kurtarıcı Araç hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında Veysel Alver tarafından Sayın Cumhurbaşkanı’na MPG 8x8 Zırhlı Kurtarıcı Aracın özel olarak hazırlanan maketi takdim edildi. Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen MPG 8x8 Zırhlı Kurtarıcı Araç, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurtarma operasyonlarında ihtiyaç duyduğu yüksek hareket kabiliyeti, yüksek kurtarma kapasitesi ve zorlu arazi şartlarında etkin görev yapabilme özellikleriyle öne çıkıyor.

8x8 Zırhlı Kurtarıcı Aracın yanında Füze Taşıma ve Yükleme Vinçleri ile Çelik Kubbe mimarisinin kritik alt bileşenlerini de üreten MPG, savunma sanayiine yönelik yüksek katma değerli ve stratejik ürün geliştirme çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyor.

