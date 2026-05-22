Şehir ve aile ekonomisini destekleyen güç: KOMEK

Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları 1 Haziran'a kadar 8 merkezde sürecek; yeni hibrit eğitimlerle kursiyerler aile ve şehir ekonomisine katkı sağlıyor.

Özellikle gençlerin ve kadınların istihdamına destek olan KOMEK, kendini geliştirmek isteyen her yaştan vatandaşa yeni beceriler kazandırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), kurulduğu günden bu yana 841 branşta yaklaşık 2 milyon vatandaşa ücretsiz eğitim sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesin, gençlere, öğrencilere ev hanımlarına ve her vatandaşa, yeni hobiler ve meslek kapılar açan KOMEK, bir Konya markası olarak adından sıkça söz ettiriyor.

Şehrin sosyal yapısında büyük katkı sunan KOMEK, kendini geliştirmek, yeni meslek öğrenmek, yeteneklerini keşfetmek isteyen tüm vatandaşlara bünyesinde verdiği kurslarla yeni fırsat sunuyor. KOMEK kursiyerlerin ailesine ve şehir ekonomisine de katme değer katıyor.

ÜCRETSİZ EĞİTİM İMKANI

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Genç KOMEK Yaz Okulunda, yetişkinler için 8 kurs merkezinde kayıtlar 1 Haziran’a kadar devam edecek.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar KOMEK’in internet sitesinden kolaylıkla başvuru yapabilirle. KOMEK, eğitim, üretim ve istihdam odaklı çalışmalarıyla adından söz ettirirken Konya’da yaygın eğitim ağıyla her vatandaşa ulaşıyor.

El sanatlarından kişisel gelişime kadar, her branşta sunduğu ücretsiz kurs imkanı sunan KOMEK, bu yaz döneminde Akşemsettin, Alaeddin, Araplar, Beyhekim Kazeruni Tekkesi, Ertuğrul Gazi, Karşehir, KASEM ve Çatalhöyük kurs merkezlerinde dolu dolu bir eğitim programıyla sunacak.

YENİ EĞİTİMLER YENİ İŞ KAPILARI

Hibrit eğitim modeliyle gerçekleştirilecek eğitim programları da bulunan KOMEK’te, dekoratif Mum Yapımı Eğitimi’nde kursiyerler teorik eğitimleri online olarak alırken uygulama eğitimlerini yüz yüze gerçekleştirecek. Bunun yanında Canva ile Tasarım, Moda Tasarım ve Koleksiyon Hazırlama, Müşteri İlişkileri ve Satış Stratejileri gibi birçok yeni eğitimleri de ilk kursiyerlerle buluşturacak.

AİLE VE ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKI

KOMEK kurslarını başarıyla bitiren kursiyerler kazanmış oldukları eğitim belgeleriyle kendilerine yeni iş imkanları sağlıyor. Yeni bir iş öğrenen, ya da mevcut işinde sertifikasını alan vatandaşlar kaliye eleman olarak istedikleri sektörlerde iş bulma imkanı yakalayarak, hem şehir ekonomisine hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.