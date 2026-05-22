Konya-Antalya yolunda birlikte tezahürat

Ziraat Türkiye Kupası bugün Antalya’da sahibi bulacak. Tümosan Konyaspor, kupa finalinde bu akşam Trabzonspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak.

Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Final heyecanı ATV’den ekranlara gelecek.

Bu karşılaşma için Antalya’ya akın eden taraftarlar yolda karşılaştıkları Trabzonsporlu taraftarlarla ortak mesaj verirken bunu yaptıkları tezahüratlarla pekiştiriyor.

Haftalardır süren Kupa maçı yeri tartışmasına son noktayı Kupa maçı yolunda karşılaştıkları tesislerde koyan her iki takımın taraftarları da birlikte tezahürat yaparak iki büyük takımın maçının çok güzel olacağını ve kupayı iyi oynayıp hak eden takamın kazanmasını istedi.