NEÜ Tıp'ta Gazzeli çocuklar için anlamlı etkinlik

Gazzeli çocuklar ve aileleri Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesini ziyaret ederek, daha önce kendilerini okullarında ziyaret eden tıp öğrencileri ile buluştu. Tıp Fakültesinde yürütülen sosyal sorumluluk projesi dersi kapsamında, danışmanlığını Prof. Dr. Hüseyin Kurku’nun üstlendiği, Doç. Dr. Fatma Esenkaya Taşbent ve Doç. Dr. Özlem Şahin’in destekleriyle hayata geçirilen “Savaş Travması Yaşayan Çocuklar ve Okullarında Akran Zorbalığına Yönelik Farkındalık Eğitimi” projesinde anlamlı bir buluşmaya imza atıldı.

Proje kapsamında daha önce tıp fakültesi öğrencileri tarafından okullarında ziyaret edilerek akran zorbalığı eğitimi verilen Gazzeli çocuklar ve aileleri, bu kez fakültenin misafiri oldu. NEÜ Tıp Fakültesi Asım Duman Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikte, tıp fakültesi öğrencileri miniklerle yakından ilgilenerek sıcak bir ortam oluşturdu.

Etkinlikte ayrıca Necmettin Erbakan Üniversitesinden başarıyla mezun olmuş yabancı uyruklu öğrenciler de söz alarak eğitim hayatlarını ve adaptasyon süreçlerini anlattılar. Gazzeli çocuklara ve ailelerine umut aşılayan tecrübe aktarımları salonda duygusal anlara sahne oldu. NEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, fakülte yönetimi ve akademisyenlerin de katılarak çocuklarla yakından ilgilendiği etkinlik, neşeli aktivitelerin ardından birlik ve beraberliği simgeleyen pasta kesimi ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.