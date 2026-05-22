  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da araçlar alacaklar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Konya'da araçlar alacaklar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin

Bayram tatili öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlilik artarken, vatandaşlara kritik uyarı geldi.

Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
Konya'da araçlar alacaklar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bayram dönemlerinde yapılan yolculuk planları araç alımında artışa sebep oluyor.

Konya'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ikinci el araç piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanırken, uzmanlar vatandaşları detaylı inceleme yaptırmadan araç almamaları konusunda uyardı.

Konya'da pırlanta hırsızının savunması gündem oldu
Bu Habere de Bak
Konya’da pırlanta hırsızının savunması gündem oldu

Ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, ikinci el araç satın alacak vatandaşların tuzağa düşmemesi konusunda kritik uyarılarda bulundu.

İkinci el araç alım satımında sıklıkla karşılaşılan dolandırıcılık yöntemlerine değinen ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, özellikle

Araç alacak kişilerin ekspertize kontrollerini yaptırmasını tavsiye eden ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, şu uyarılarda bulundu:

 "Bayramlarda herkes seyahat edecek, gezecek bunun için araç almaya yöneliyor. Vatandaşlarımız araç alacaklarsa da ekspertize göstererek detaylı şekilde inceleterek almalarını öneriyoruz. Change araçlara dikkat edilmeli ve hasar kaydının sorulması gerekiyor. Büyük kazaları olan araçlardan uzak dursunlar. Çünkü büyük kazalı araçlarda kaza sırasında tamamen parçalara ayrılabilecek gibi görülüyor. Sadece bir noktada değil ve kesinlikle airbag kısımları da kontrol edilmeli. Bu konulara dikkat edilmesi gerekiyor" 

Büyük kazalı araçların olası bir kaza anında tamamen parçalanma riski taşıdığını vurgulayan uzman, can güvenliği açısından araçlardaki emniyet kemeri sistemleri ile birlikte kesinlikle airbag kısımlarının kontrol edilmesini önerdi.

Konya yolunda can pazarı! Otomobil kamyonete arkadan çarptı
Bu Habere de Bak
Konya yolunda can pazarı! Otomobil kamyonete arkadan çarptı

Yeterlilik Belgesi Şart

Araç ekspertizi yaptırılan iş yerlerinde de araç alacakların dikkat etmesi gereken noktalara değinen Uysal, yeterlilik belgesinin önemine şu sözlerle değindi:

"Araç alan vatandaşlarımız gittikleri ekspertizleri de kontrol etmeli. Kaportaya bakan kişinin kaportacılıktan gelmesi lazım, motora bakanın motor ustalığı olması lazım, airbag önemli bunun bu alandan gelmesi gerekiyor. Kurumsal olması veya farklı kişilerin illa olması gerekmiyor, ustalar ve çalışanların bu işi bilmesi gerekiyor. Bu işi yapan kişinin kesinlikle yeterlilik belgesinin olması şart. Vatandaşlarımız da bunu sorması gerekiyor ve kontrol edilmesi gerekiyor araç alırken" 

Konya'da sokak ortasında dehşet: Genç kafasından vuruldu!
Konya’da sokak ortasında dehşet: Genç kafasından vuruldu!
Haberi Görüntüle
İHA

Bakmadan Geçme

Konya'da pırlanta hırsızının savunması gündem oldu
Konya’da pırlanta hırsızının savunması gündem oldu
Selçuk Üniversitesi'nde başarılı isimler ödüllendirildi
Selçuk Üniversitesi’nde başarılı isimler ödüllendirildi
Konya'da, 213 yıllık vakıf şartı yerine getirildi
Konya'da, 213 yıllık vakıf şartı yerine getirildi
Türk Mutfağı Haftası Konya'da özel törenle açıldı
Türk Mutfağı Haftası Konya’da özel törenle açıldı
Konya'da yetim çocuklara bayram sürprizi! Asırlık gelenek yaşatılıyor
Konya'da yetim çocuklara bayram sürprizi! Asırlık gelenek yaşatılıyor
Tiyatronun kalbi bu kez Konya'da atacak
Tiyatronun kalbi bu kez Konya’da atacak