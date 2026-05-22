  • Konya'da sokak ortasında dehşet: Genç kafasından vuruldu!

Konya'da gençler arasında çıkan silahlı kavgada başından vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Haberin Özeti

  • Konya'nın Karatay ilçesinde, husumetlisi C.G. (20) tarafından başından vurulan B.Z. (18) ağır yaralandı.
  • Saat 15.30 sıralarında Hakim Giray Sokak'ta meydana gelen olay sonrası, B.Z.'nin hayati tehlikesi devam ediyor.
  • Olay yerinden kaçan şüpheli C.G., suç aleti tabancasıyla polis merkezine teslim olurken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Olay, saat 15.30 sıralarında Konya'nın merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi Hakim Giray Sokak'ta meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan C.G. (20) ile B.Z. (18) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. yanında bulunan tabancayla B.Z.'ye ateş açtı. Açılan ateş sırasında B.Z. kafasından yaralanarak yere yığıldı. Olayın ardından şüpheli C.G. yaya olarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. B.Z.'yi gören yakınları kendi araçlarıyla Konya Şehir Hastanesi'ne götürdü. B.Z.'nin hayati tehlikesi ise devam ediyor.

Öte yandan, olay yerinde polis ekipleri geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheli C.G.'nin suç aleti tabancayla polis merkezine teslim olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

