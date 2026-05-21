Konya'da asayiş ve güvenlik faaliyetleri masaya yatırıldı

Vali İbrahim Akın, 2026 yılının ilk 4 ayında Konya’da asayiş ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin verileri değerlendirdi.

Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısında; aranan şahıslar ve asayiş olayları, terör, narkotik, organize suçlar ve siber olaylarına ait verileri detaylı olarak kamuoyuyla paylaşıldı.

“Huzur Şehri Konya” vizyonuyla kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve toplumun her kesiminin huzur içerisinde günlük yaşamını sürdürebilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Vali Akın, bu kapsamda titizlikle çalışıldığını dile getirdi.

Valimi İbrahim Akın, vatandaşların güvenle yolculuk edebilmesi için uyarılarda bulundu:

‘‘Trafikte güvenliğin sağlanması, yalnızca sürücülerimizin değil, yayalarımızın da kurallara riayet etmesiyle mümkündür. Sürücülerimizin özellikle yaya ve okul geçitleri başta olmak üzere yaya yoğunluğunun bulunduğu alanlarda hızlarını düşürmeleri, dikkatli hareket etmeleri hem insani hem de kanuni birer sorumluluktur. Öte yandan yayalarımızın da güvenli geçiş için yaya geçitlerini kullanmaları, trafik ışıklarına, uyarıcı levhalara ve işaretçilere riayet etmeleri son derece önemlidir. Bu kurallara uyulması hem kendi can güvenliklerinin korunması hem de trafik düzeninin sağlanması açısından hayati bir gerekliliktir.’’

“Suç Çeteleri Çökertildi”

Konya'daki huzur ve güven ortamının korunması ve daha da güçlendirilmesi adına Emniyet ve Jandarma tarafından 1 ocak – 30 nisan 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalara dair veriler aktarıldı.

Terörle mücadele kapsamında Konya genelinde toplam 61 operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 91 şüpheliden, 18’i tutuklanırken, 45 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yine aynı tarihler arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen kararlı ve etkin operasyonlar neticesinde hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kasten öldürme gibi çeşitli suçlardan aranan 2.594 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilirken, ifade için aranan 2.803 şahıs da yakalanarak haklarında gerekli işlemler tesis edildi.

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde ise 1.053 tabanca, 257 kurusıkı tabanca, 757 av tüfeği ve 41 uzun namlulu tüfek olmak üzere toplam 2.108 adet yasadışı silah ele geçirilirken 1.133 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Organize suç örgütlerine yönelik yapılan kararlı çalışmalar neticesinde 4 ayda 45 operasyon gerçekleştirilmiş, 131 şahıs gözaltına alınmış, 74 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 23 şahıs hakkında da adli kontrol kararı verildi.

Bu operasyonlar neticesinde 3 organize suç çetesi çökertilirken bu suç örgütleri üyelerine ait olan 158 milyon 462 bin lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Konya Merkezli 9 İlde Uluslararası Tarihi Eser Kaçakçılığı

Geçtiğimiz hafta Türkiye'nin tarihi eser kaçakçılığına karşı sürdürdüğü kararlı mücadelenin önemli örneklerinden biri olan başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildiğine değinen Vali Akın, Konya merkezli olarak 9 ilde uluslararası tarihi eser kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini ve operasyonlar neticesinde toplam 27 şüpheli gözaltına alındığını ifade etti.

Çalışmalar kapsamında 500’den fazla kültür varlığı ele geçirilirken, yurt dışındaki müzayede evleri ile kaçak kazı faaliyetlerinde bulunan şahıslar arasında yaklaşık 204 milyon liralık para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi.

Zehir Tacirlerine Karşı Mücadele Sürüyor

Konya genelinde 514 operasyon icra edilerek 807 şüpheli gözaltına alındı ve 505 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son 4 ayda gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplamda 53,5 kilogram uyuşturucu madde, 1 milyon 91 bin 973 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlar dijitalde de aralıksız sürdü. Siber birimlerce yürütülen çalışmalarda yasadışı bahis, çevrim içi çocuk istismarı ve bilişim suçları gibi suç başlıklarına yönelik 13 operasyon düzenlenerek 91 şüpheli şahıs gözaltına alınırken 49 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.