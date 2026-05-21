Konya'da 80 milyonluk yatırımın temeli atıldı!

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ilçesi Aymanas Mahllesi'nde inşa edilen Bilgehane'nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen törene; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da katılım gösterdi.

Temel atma töreni öncesi konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bilgehane'nin Konya'ya hayırlı olmasını dileyerek, Konya belediyeleri olarak yatırım da yarıştıklarını ifade etti.

80 Milyonluk Yatırım

Temeli atılan Aymanas Bilgehane’nin yaklaşık 80 milyon liralık bir yatırım olduğunu vurgulayan Altay, Bilgehane'nin aynı anda 560 çocuğa hizmet vereceğini ve hafta sonlarıyla birlikte bu sayının daha da artacağını belirtti.

Özellikle çalışan aileler için bu tür merkezlerin büyük bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Altay, çocukların güvenli ve nitelikli ortamlarda eğitim almasının önemine dikkat çekti.

Öğrencilerin Sosyal Kültürel Gelişimleri Destekleniyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Konya'yı yeni Bilgehanelerle donattıklarını belirterek gençlik ve eğitim yatırımlarına odaklandıklarını vurguladı.

Aymanas Bilgehane’nin 24. merkez olacağını belirten Altay, bugüne kadar yaklaşık 130 bin öğrencinin Bilgehanelerden faydalandığını söyledi.

İnşa edilen Bilgehaneler, öğrencilere hem eğitim desteği hem de sosyal ve kültürel faaliyetlerle gelişim sağlıyor.

Başkan Altay, bu gelişimlerin süreceğini belediye olarak gençlerin ve öğrencilerin yararına hizmetlerine devam edeceklerini ifade etti.

“Daha Yaşanabilir Bir Konya İçin”

Altay, Büyükşehir Belediyesinin projelerinden bahsederek emeklilerden, öğrencilere kadar bir çok yatırıma imza attıklarını kaydetti.

Tüm milletvekilleri ve bakanların Konya için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Altay, hedeflerinin daha yaşanılabilir bir Konya olduğunu belirtti.

Başkan Altay, şehre kazandırılan 24. Bilgehane'nin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde temel atma töreni gerçekleştirildi.