Konya'da da bulunan Narkotik Eğitim Tırı'nın işte yeni adresi

Atatürk Kent Meydanı'nda ziyarete açılan eğitim tırına özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilinçlendirme çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından vatandaşlara bağımlılığın zararları hakkında bilgiler verildi.

Sabah saatlerinden itibaren ziyaretçilerini ağırlayan eğitim tırında, görsel ve interaktif uygulamalarla uyuşturucu maddelerin insan sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı.

Türkiye'de İstanbul ve Konya illerinde olmak üzere iki adet bulunan Narkotik Eğitim Tırı'nın, bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla hizmet verdiği ifade edilirken, eğitim tırında yer alan kiosklar aracılığıyla uyuşturucu maddelerin beyinde oluşturduğu hasarlar, bağımlılığın fiziksel ve psikolojik etkileri ile bağımlı bireylerin yaşadığı süreçlerin uygulamalı olarak aktarıldı.

Ayrıca tır içerisinde bağımlılıkla mücadeleye ilişkin videoların gösterildiği, vatandaşlara bağımlı bireylerin nasıl fark edilebileceği ve bu süreçte nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda da bilgilendirme yapılırken, toplumun tüm kesimlerinde uyuşturucuyla mücadele konusunda bilinç oluşturmayı hedeflendiği kaydedildi.

Öte yandan özellikle ailelerin ve gençlerin bu tür eğitim faaliyetlerine katılımının önem taşıdığını vurguladı.