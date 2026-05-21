Meler, 5. kez Konyaspor maçını yönetecek

Konyaspor’un yarın Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile oynayacağı maçı İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler yönetecek. Meler, bu maçla birlikte yeşil-beyazlıların bu sezon beşinci maçında görev yapacak. Anadolu Kartalı, söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Meler’in bu maçlarda Konyaspor’a çok kolay kartlar çıkarması ve toplamda 1 kırmızı ile 14 sarı kart göstermesi de dikkat çekiyor. Halil Umut Meler kariyeri boyunca ise Konyaspor’un 24 maçında görev yaptı. Yeşil-beyazlılar bu maçlarda 7 galibiyet, 7 beraberlik 10 yenilgi aldı. Trabzonspor ise Meler yönetiminde 35 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi aldı. Bordo-mavililer, bu sezon Meler yönetiminde 5 maça çıkarken 2 galibiyet ve 3 yenilgi elde etti. Meler bu maçlarda Trabzonspor’a 8, rakiplerine 15 sarı kart gösterdi.

Öte yandan Halil Umut Meler’in son dönemde sürekli Konyaspor maçını yönetmesi dikkatlerden kaçmıyor. Nisan ve mayıs aylarında Süper Lig’de 4 müsabakaya çıkan Meler’in yönettiği 4 maçın 2’sinin Konyaspor maçı olması dikkat çekiyor. Bu süreçte Konyaspor’un Süper Lig’deki Samsunspor (D) ve Trabzonspor (E) maçlarını yöneten Meler, çaldığı ilginç düdüklerle de tepki toplamıştı. 27 Nisan’da Konya’da oynanan Konyaspor-Trabzonspor maçının da hakemi olan Halil Umut Meler, 25 gün arayla ikinci kez Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki maçta düdük çalacak.