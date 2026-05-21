Meram'da futbol şöleni sona erdi

Meram Belediyesinin geleneksel MEGA İlkokullar Arası Futbol Turnuvası nefes kesen final karşılaşması ile sona erdi. Minik sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olan turnuva sonunda 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu şampiyon oldu. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, final karşılaşmalarında çocukları yalnız bırakmadı. Meram Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl büyük bir heyecana sahne olan “2026 MEGA İlkokullar Arası Futbol Turnuvası” tamamlandı. 12 Mayıs’ta başlayan organizasyon, minik sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olurken; dostluk, kardeşlik ve fair play ruhu da turnuvanın en önemli kazanımları arasında yer aldı.

Final maçı nefes kesti

Meram’da bulunan 32 okuldan 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin yer aldığı organizasyonda çocuklar hem sportif yeteneklerini sergileme hem de takım olmanın önemini yaşama fırsatı buldu. Turnuvanın final karşılaşmasında İbrahim Hakkı Konyalı İlkokulu ile 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan mücadelede rakibini 3-0 mağlup eden 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu, turnuvanın şampiyonu oldu. Üçüncülük-dördüncülük maçında ise 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu ile Meram Niyaz Usta İlkokulu karşılaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede rakibini 5-2 mağlup eden Meram Niyaz Usta İlkokulu üçüncü olurken, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu ise dördüncü oldu.

Başkan Kavuş, minikleri yalnız bırakmadı

Meram Belediyesi öncülüğünde düzenlenen organizasyon; Konyaspor Kulübü, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi. Final heyecanına Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır ve Konya ASKF Başkan Vekili Zakir Renklibay da ortak oldu. Tribünlerde öğrencilerin heyecanına eşlik eden protokol üyeleri, maçların ardından dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti. Turnuvaya katılan tüm okullara ve dereceye giren takımlara Meram Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verilirken, organizasyona katılan tüm sporculara ayrıca Konyaspor forması hediye edildi.

Başkan Mustafa Kavuş’a teşekkür

Turnuva boyunca sadece sportif rekabetin değil; dostluk, kardeşlik, paylaşım ve fair play anlayışının da ön plana çıktığını belirten Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır yaptığı konuşmada, Meram Belediyesinin eğitime sunduğu katkılara dikkat çekerek şu ifadeleri kulla ndı; “Meram’ın adı gibi mega projeleri devam ediyor. Bilimden kültüre, sanattan spora kadar her alanda gerçekleştirilen eğitim projelerinde her daim yanımızda olan ve eğitim projelerinin baş mimarı olan Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş’a eğitim camiası adına teşekkür ediyorum. Bugün burada spor alanında yapılmış çok güzel bir turnuvanın finalinde çocuklarımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Başkan Kavuş: Herkes kazandı

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise konuşmasında turnuvanın çocukların gelişimine sağladığı katkıya vurgu yaptı. Final müsabakalarının büyük heyecana sahne olduğunu belirten Başkan Kavuş, şu değerlendirmelerde bulundu; “Buradaki karşılaşmalar çok heyecanlı geçti. Ama burada kaybeden yok, herkes kazandı. Meram’da 60’tan fazla ilkokul var ve toplam 32 takım mücadele etti. Buraya kadar gelmek bile büyük bir başarıydı. Çocuklarımızın sporla, dostlukla ve takım ruhuyla büyümesi bizim için çok kıymetli.” Başkan Kavuş, eğitime verilen desteğin süreceğini belirterek şunları söyledi; “Biz eğitimi, sağlığı ve güvenliği kendimizden ayrı görmüyoruz. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. Onları geleceğe hazırlamak hepimizin görevi. Eğitimcilerimiz ile iş birliği içerisinde MEGA’yı yıllardır başarıyla sürdürüyoruz. Bu eğitimlerden etkilenen çocuklarımızın gelecekte Türkiye’ye değer katacak büyük işlere imza atacağına inancım tam”. Turnuva, protokol tarafından çocuklara madalyaların, okullara kupaların takdimi ile sona erdi.