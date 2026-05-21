Konya'nın gurur markası Konyaspor için harekete geçti

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluk kupasını şehrine getirmek için geri sayıma geçen Konyaspor, tüm şehri yeşil-beyaz renklerle donatacak büyük bir kenetlenme hareketi başlattı. Yarın akşam oynanacak olan tarihi final müsabakası öncesinde kulübün yaptığı bayrak asma daveti, şehir genelinde çığ gibi büyüyen bir desteğe dönüştü. Sokakların, evlerin ve dükkanların taraftarlık coşkusuyla süslendiği bu dönemde, Konya’nın küresel pazardaki gururlarından biri olan dev bir sanayi kuruluşu da takıma olan inancını en ihtişamlı şekilde göstererek bu tarihi ana adını yazdırdı.

Küresel markadan Konyaspor’a tam destek

Kurulduğu 1990 yılından bu yana Konya’dan doğup dünyaya açılan ve 35 yılı aşkın süredir sektöründe güvenin sembolü olan Genç Değirmen, kupa heyecanında takımını yalnız bırakmadı. Bugün 70’ten fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla hem yerel hem de ulusal ekonomiye çok ciddi katkılar sunan köklü şirket, Konyaspor yönetiminin şampiyonluk maçı öncesinde başlattığı "Bayrak as" kampanyasına anında ve güçlü bir reaksiyon gösterdi. Şehrin en önemli markalarından biri olan dev işletme, tüm üretim tesisini adeta bayraklarla donatarak şampiyonluk inancını imalat hatlarından tribünlere kadar taşıdı.

Üretim tesisinde dev Türk bayrağı ve Konyaspor logosu dalgalanıyor

Yeşil-beyazlı camianın kupa şölenine kurumsal düzeyde en yüksek katkılardan birini veren Genç Değirmen ailesi, devasa fabrikasının cephesine dev boyutlarda Türk bayrağı ve Konyaspor bayrağı asarak takıma olan bağlılığını gözler önüne serdi. Fabrika sahasında dalgalanan bayraklar, hem iş dünyasında hem de taraftarlar arasında büyük bir takdirle karşılanırken, Konya’nın kupa öncesi tek yürek olduğunun en somut kanıtı oldu. Sanayisiyle, halkıyla ve taraftarıyla büyük finale kilitlenen Konya’da, üretimin gücünü elinde bulunduran markaların bu tarz aidiyet adımları, kentin şampiyonluk motivasyonunu en üst seviyeye çıkarıyor.