Türkiye Kupası bu sezon Anadolu'da kalacak

Türk futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon tarihi bir final oynanacak. Trabzonspor ile Konyaspor, kupada ilk kez finalde karşı karşıya gelirken, son üç sezondur İstanbul takımlarına giden kupa da yeniden Anadolu’ya taşınacak.

64. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Konyaspor yarın saat 20.45'te Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 1962-1963 sezonunda Galatasaray'ın ilk şampiyonluğuyla başlayan Türkiye Kupası, yıllar içerisinde farklı isimlerle oynandı. 1980-1981 sezonunda Federasyon Kupası adıyla düzenlenen organizasyon, 1992-1993 sezonundan itibaren yeniden Türkiye Kupası adını aldı.

Son 3 sezonun ardından kupa Anadolu’da kalacak

Türkiye Kupası'nda son üç sezonda İstanbul takımları şampiyon oldu. 2022-2023 sezonunda Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş ve 2024-2025 sezonunda da Galatasaray kupayı kazanırken, bu sezon kupa Anadolu ekiplerinden birinin müzesine gidecek. Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda üst üste 3. kez finale yükselme başarısı gösterdi. Karadeniz ekibi, 2023-2024 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Beşiktaş'a 3-2, 2024-2025 sezonunda ise Gaziantep'te Galatasaray'a 3-0 kaybetti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise bordo-mavili ekibi son iki sezonda finale taşıyan teknik adam olmayı başardı.